Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, presunto accordo prematrimoniale: vitalizio e villa garantiti in caso di divorzio. Tutti i dettagli.

Il matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez continua a far parlare, non solo per il glamour e la fama della coppia, ma anche per dettagli meno noti: il loro accordo prematrimoniale. Secondo quanto emerge, sono state definite clausole precise su patrimoni e possibili scenari di divorzio.

Cristiano Ronaldo e Georgina: l’anello da sogno e le nozze imminenti

Solo pochi giorni fa, Georgina Rodriguez ha mostrato al mondo il grande anello che Cristiano Ronaldo le ha regalato per chiederle di sposarlo. La modella non ha esitato a dire di sì, scatenando un’ondata di entusiasmo tra i fan. Secondo esperti di gioielleria, il prezioso potrebbe valere tra i 2 e i 6 milioni di dollari, con un diamante centrale di oltre 30 carati e taglio ovale.

Una gemma degna di una delle coppie più celebri del panorama calcistico mondiale. La notizia del matrimonio ha inevitabilmente riacceso i riflettori su un dettaglio meno romantico, ma altrettanto significativo: il presunto accordo prematrimoniale tra i due.

Cristiano Ronaldo e Georgina: svelato l’accordo prematrimoniale, cosa accade in caso di divorzio

Secondo quanto riportato dalla rivista portoghese TV Guia, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez avrebbero stipulato un contratto dopo la nascita della prima figlia, Alana Martina, nel 2017. L’accordo prevederebbe un vitalizio mensile di circa 97.000 euro per la modella, oltre alla proprietà esclusiva della villa di Madrid nel prestigioso quartiere La Finca, del valore stimato di 5 milioni di euro.

Sebbene le cifre possano sembrare quasi irreali, rappresentano solo una piccola frazione dei guadagni del campione portoghese, che percepisce oltre 208 milioni di euro all’anno dall’Al Nassr e vanta un patrimonio stimato di oltre 800 milioni di dollari.

L’intento del prematrimoniale sarebbe quello di garantire stabilità economica a Georgina e ai figli, proteggendo al contempo il patrimonio del calciatore. Nonostante la notizia circoli con insistenza, né Ronaldo né Rodriguez hanno rilasciato dichiarazioni sul tema, ma secondo fonti portoghesi il contratto sarebbe stato aggiornato più volte nel tempo, in previsione del matrimonio ufficiale previsto per il 2026.