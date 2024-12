Il fenomeno Spotify Wrapped

Ogni anno, il Spotify Wrapped diventa un evento atteso da milioni di utenti in tutto il mondo. Questa iniziativa annuale non solo celebra la musica, ma offre anche uno spaccato interessante sulle preferenze musicali degli ascoltatori. Con l’arrivo del 2024, gli utenti italiani si sono ritrovati a scoprire quali artisti e brani hanno dominato le loro playlist durante l’anno. La piattaforma di streaming ha rivelato che il panorama musicale italiano è in continua evoluzione, con nuovi talenti che emergono e artisti affermati che continuano a conquistare il pubblico.

I cantanti più ascoltati in Italia

In cima alla classifica degli artisti più ascoltati in Italia troviamo Geolier, che ha saputo conquistare il cuore degli ascoltatori con il suo stile unico. Dopo un secondo posto al Festival di Sanremo, il rapper napoletano ha dimostrato di essere un vero fenomeno nel mondo dello streaming. Al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente Sfera Ebbasta e Lazza, due nomi che continuano a dominare le classifiche con i loro brani accattivanti. La top ten è completata da artisti come Tedua, Anna, Guè, Kid Yugi, Capo Plaza, Shiva e Tony Effe, evidenziando una predominanza maschile, con solo una quota rosa rappresentata da Anna.

Le canzoni più ascoltate del 2024

Per quanto riguarda le canzoni, il brano che ha conquistato il primo posto è I p’ me, tu p’ te di Geolier, seguito da Come un tuono di Rose Villain e Guè. La terza posizione è occupata da Tuta gold di Mahmood. La classifica continua con brani come 100 messaggi di Lazza e Sesso e samba di Tony Effe feat. Gaia, dimostrando la varietà e la ricchezza della musica italiana contemporanea. Questi risultati non solo riflettono i gusti degli ascoltatori, ma anche le tendenze emergenti nel panorama musicale.

Artisti italiani all’estero

Non possiamo dimenticare il successo degli artisti italiani all’estero. I Maneskin continuano a rappresentare l’Italia con orgoglio, seguiti dai Meduza e da Gabry Ponte. Questi artisti hanno saputo conquistare il mercato internazionale, portando la musica italiana a nuovi livelli. La loro presenza nelle classifiche globali è un chiaro segnale di come la musica italiana stia guadagnando sempre più riconoscimento a livello mondiale.