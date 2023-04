Un sentimento che non è mai finito: Tommaso Stanzani torna a parlare di Zorzi con Nunzia De Girolamo. Il ballerino ha rievocato con tenerezza la sua storia d’amore con il suo omonimo e lo ha fatto con toni elegiaci. Loro due sono stati felici ed hanno vissuto un’intensa storia fino a quando qualcosa non si è rotto e la favola è finita, o quasi. Stanzani lo ha detto a Ciao Maschio su Rai Uno alla conduttrice Nunzia De Girolamo.

Stanzani torna a parlare di Zorzi

Ed ha confessato di provare ancora una forma di amore per l’ex fidanzato. Ilui però con l’ex vincitore del GF Vip è rimasto in ottimi rapporti,malgrado il gossip parlò di tradimenti. Ha detto Stanzani: “Con Zorzi non c’è mai stato un distacco totale, della serie ‘stai lontano da me’. Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere. In un certo senso io lo amo ancora, ovvio che l’amore ha assunto una forma diversa”.

“Credo che questo valga anche per lui”

E l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha voluto motivare anche la sua partecipazione alla festa di compleanno dell’ex compagno. “Credo che questa cosa valga anche per lui. Per me rimarrà sempre una persona importante e non voglio perderla. Poi è ovvio che le cose finiscono. Diciamo che è un amore che si è trasformato”.