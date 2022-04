Tommaso Stanzani ha raccontato la crisi con Zorzi: il motivo scatenante? La gelosia.

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi vanno d’amore e d’accordo, ma, qualche tempo fa, hanno vissuto una piccola crisi. A raccontarla è stato l’ex talento di Amici di Maria De Filippi, svelando sia il motivo che il brutto colpo che ha giocato al compagno.

La relazione tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi procede a gonfie vele. I due convivono a Milano, nell’appartamento dell’influencer, con tutti i loro animali. Intervistato da Whoopsee, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha confessato di aver vissuto una crisi con il compagno. Qualche tempo fa, a causa della gelosia, Stanzani ha messo a soqquadro la loro dimora, in modo da dimostrare al suo principe azzurro tutta la rabbia che stava provano in quel momento.

Tommaso ha esordito:

“Una cosa bella e una brutta su Tommaso? Di ricordi belli ne ho davvero tanti. Sarà scontato da dire però è vero. Ricordi come una festa che ha fatto per me in Puglia, ma anche i momenti privati quando siamo sul divano con i nostri animali”.

Stanzani ha raccontato:

“I momenti brutti? In realtà una crisi c’è stata, ma semplicemente perché io sono geloso, ma non geloso di cosa fai. Diciamo che io sono uno che sta molto attento ai piccoli dettagli. Quindi una volta mi aveva infastidito una cosa che lui aveva fatto, che per lui non era niente e invece per me era tanto, Ho iniziato a prendere le scarpe. Lui che ne ha tante di scarpe, ho iniziato a prenderle una alla volta e a lanciare le scarpe, non addosso, bastava fare disordine perché lui non sopporta il disordine. Ho iniziato a prendere queste scarpe e ho iniziato a lanciarle a caso per la casa in modo molto tranquillo. Però ci sta anche un po’ litigare altrimenti…”.