Tommaso Stanzani alla festa di compleanno di Tommaso Zorzi: il tenero messaggio via social

Come molti altri ospiti vip Tommaso Stanzani ha preso parte all’esclusiva festa di compleanno del suo ex, Tommaso Zorzi, che ha compiuto 28 anni. Sui social il ballerino ha anche dedicato un tenero messaggio al suo ex.

Tommaso Stanzani: la dedica a Tommaso Zorzi

Al momento non è chiaro in che rapporti siano Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi, quel che è certo è che tra i due regni la pace dopo la loro tanto discussa rottura. I due non hanno proferito parola sull’argomento e al momento non è dato sapere se siano rimasti buoni amici o se invece tra loro sia sbocciato un ritorno di fiamma, quel che è certo è che il ballerino è stato tra gli ospiti del party esclusivo organizzato da Zorzi per il suo compleanno e che, tra l’altro, avrebbe seduto proprio accanto all’ex vincitore del GF Vip.

Sui social è stato lo stesso Stanzani a mostrarsi al party e a postare una foto del suo ex durante i festeggiamenti, con tanto di emoticon a forma di cuoricino. Sui social fan, amici e colleghi sono impazienti di saperne di più sulla vicenda e si chiedono se i due romperanno il silenzio in merito alla questione. Al party erano presenti anche Giulia Salemi con il fidanzato, Pierpaolo Pretelli, Michelle Hunziker, Ilary Blasi e tanti altri.