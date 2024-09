Stasera alla Arena di Verona si terrà il concerto dei Tim Music Awards 2024, con prestazioni di vari artisti come Angelina Mango e Coez insieme a Frah Quintale. Informazioni sulla scaletta, i cantanti, gli ospiti e i biglietti saranno disponibili in televisione.

Gli Awards della Tim Music celebrano il loro diciottesimo anno con due eventi esauriti, il 13 e 14 settembre, trasmessi in diretta dall'Arena di Verona e su Rai 1. Carlo Conti e Vanessa Incontrada saranno i presentatori per la tredicesima volta. Le serate saranno piene di artisti premiati per i loro risultati straordinari, con un concerto stasera che include Angelina Mango, Coez e Frah Quintale. Dettagli su scaletta, partecipanti, ospiti e biglietti saranno disponibili.

Gli Awards della Tim Music compiono la maggiore età e questa sera, il 13 settembre e domani, 14 settembre, celebreranno l’occasione con due eventi esauriti, trasmessi in diretta dall’Arena di Verona e in prima serata su Rai 1. Carlo Conti e Vanessa Incontrada, saranno nuovamente i presentatori per la tredicesima volta, pronti a elargire i rinomati riconoscimenti della musica italiana. Entrambe le serate saranno ricche di artisti cui verranno riconosciuti con premi per i loro straordinari risultati. Stasera in televisione avrà luogo il concerto Tim Music Awards 2024, dall’Arena di Verona, con protagonisti come Angelina Mango, Coez e Frah Quintale. Informazioni su scaletta, partecipanti, ospiti e biglietti saranno disponibili.