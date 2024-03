Gli Stati Uniti lanciano l'allarme: la Cina si prepara ad invadere Taiwan

Stando al ministero della Difesa di Taiwan, sono stati rilevati 32 aerei e 5 navi da guerra dell’esercito cinese attorno all’isola insieme ad una ventina di velivoli impegnati in un volo notturno di pattugliamento. Non si era mai vista un’attività militare del genere da parte di Pechino e gli USA lanciano l’allarme, sottolineando come la Cina abbia intenzione di invadere Taiwan nel 2027.

Cina costruisce arsenale militare

Stando alle ultime notizie condivise, sembra che la Cina si stia dando da fare nel costruire un arsenale militare e nucleare ad una velocità inaudita e che ricorda il periodo della Seconda guerra mondiale. Una rapidità che sembra suggerire l’intenzione del paese di invadere Taiwan nei prossimi anni, precisamente nel 2027, data non casuale, perché segna i cento anni dalla fondazione dell’esercito popolare di liberazione.

Come se non bastasse poi John Aquilino, comandante delle forze Usa nell’Indo-Pacifico, ha ribadito come le truppe di Pechino abbiano simulato negli ultimi tempi delle attività che potrebbero portare ad un attacco contro Taipei. Ha poi aggiunto che i militari delle forze cinesi sarebbero più aggressivi e incoraggiati dalle tensioni in Ucraina ed in Medio Oriente.

L’asse del male

L’ammiraglio ha anche sottolineato i rischi di un conflitto sia interno che attorno alle Filippine, parlando di un punto critico che potrebbe scatenare pessimi scenari. Ha poi aggiunto di essere preoccupato dal comportamento dell’esercito cinese, che spara e sperona le navi filippine che cercano di supportare i Marines.

Secondo Aquilino la zona Indo-Pacifico diventa sempre più instabile anche a causa dell’alleanza, che diventa sempre più stretta, tra Cina, Russia, Corea del Nord e Iran, un’unione che l’ammiraglio ha definito come “asse del male” e che sembra incoraggiare anche Kim Jung-un a diventare sempre più aggressivo.