Eleonora Giorgi conosceva Stefania Cappa, ora sospettata per il delitto di Garlasco, ecco in che rapporti di parentela erano.

Le sorelle Cappa sono apparse da poco come sospettate nel caso del delitto di Garlasco, dove a morire è stata la loro cugina Chiara Poggi. I cambiamenti nelle prove riferite al delitto hanno fatto emergere nuovi personaggi che potrebbero avere avuto un ruolo chiave nella vicenda. Una delle due sorelle, Stefania, ha addirittura avuto un legame con l’attrice Eleonora Giorgi.

Le sorelle Cappa, Paola e Stefania ora figurano come sospettate del delitto di Garlasco e la fama avuta con queste vicende ha fatto emergere quello che sono realmente, un po’ superficiali e frivole.

Il resoconto audio diffuso dalle Iene, di una telefonata tra Paola ed un amico, poi riportato anche da Biccy.it ha fatto sì che Paola si stesse già focalizzando sull’abito da mettere nel caso dovesse venir inquadrata dalle telecamere “ho solo tacchi 12, metterò il mio anfibio che è carino, tanto ho il cappotto nero da 1400 euro, quello che si vedrà è il cappotto e non le scarpe”.

Discorsi davvero superficiali, focalizzati sull’attenzione che la sua presenza deve scaturire, se non fosse per un particolare interessante – “guarda io non ho mai aperto bocca però arriverà il giorno che la apro […] dico tutto eh, tutto, tutto, tutto!“.

Dietro a questo tutto non è ancora ben chiaro cosa ci sia, però ha notato che dopo che il nome della famiglia è apparso al pubblico la sorella, Stefania sia impazzita e teme ogni commento sul caso.

Stefania Cappa ed Eleonora Giorgi, che rapporto avevano?

Stefania Cappa conosceva Eleonora Giorgi, infatti l’ha invitata al proprio matrimonio, con Emanuele Airoldi, avvenuto nel 2017.

Emanuele Airoldi è il figlio Roberto Airoldi e Anna Rizzoli, sorella dell’ex marito di Eleonora Giorgi, Angelo Rizzoli dalla cui unione è nato il figlio Andrea.

Eleonora Giorgi è la zia del marito di Stefania Cappa, quindi il legame tra l’attrice e la gemella cappa è diretto.