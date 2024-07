Terribile lutto per Stefania Pezzopane: è morta l’adorata mamma Vilde. A rendere pubblica la triste notizia è stata l’ex deputata, con una dedica social molto commovente.

Stefania Pezzopane in lutto: è morta la mamma

Mercoledì 24 luglio 2024, Stefania Pezzopane ha annunciato ai fan un lutto che le è caduto addosso come un macigno. La sua adorata mamma Vilde è morta. La donna, che il prossimo 3 novembre avrebbe compiuto 95 anni, se n’è andata circondata dall’affetto dei suoi cari.

A didascalia di una foto dolcissima, che la ritrae con la madre, Stefania Pezzopane ha scritto:

“Mamma Vilde è volata in cielo. Sono travolta da una profonda tristezza e dolore. E vorrei dire tante cose che non riesco a scrivere. La roccia bagnata di lacrime ha lasciato tutte e tutti noi. Le sue lacrime sono le nostre. Sempre bellissima anche nella sofferenza. Ora lassù sta riabbracciando l’amore della sua vita papà Vincenzo, i suoi figli Roberto e Fabrizio il suo pensiero triste di ogni giorno e tutte le persone che amava e che l’avevano lasciata. La vita non era stata gentile con lei, ma lei era gentile con chiunque”.