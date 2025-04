La sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, immediatamente esecutiva, ha riconosciuto Francesca Michelon, 40 anni, come figlia legittima di Stefano D’Orazio. La verità svelata dall’esame del Dna.

Notizia che ha sbalordito tutti sulla figlia legittima di Stefano D’Orazio, ex batterista dei Pooh, scomparso nel 2020. I risultati dell’esame del Dna hanno svelato una realtà nascosta: ecco chi è la figlia, Francesca Michelon.

Stefano D’Orazio, l’eredità al 50%

I giudici hanno annullato il testamento pubblico del 2016. L’intera eredità di Stefano D’Orazio, dopo la rivelazione della figlia legittima, sarà divisa adesso tra la vedova del musicista, Tiziana Giardoni e Francesca Michelon, a cui sono riconosciuti anche 60mila euro di danni esistenziali provocati dall’ex batterista dei Pooh.

La sentenza è immediatamente esecutiva, ma si dovrà accertare l’entità dell’eredità in ballo, da dividere al 50% tra le due donne, perché il musicista non aveva avuto altri figli in passato. A Francesca andranno anche i futuri diritti d’autore, sempre al 50%.

Il test del Dna e una perizia medico-legale, accertano la paternità dell’ex batterista dei Pooh, Stefano D’Orazio, morto nel 2020. Sua figlia legittima, unica figlia, è Francesca Michelon, sebbene l’ex Pooh non l’avesse mai riconosciuta quando era in vita.

La donna, che da questo momento in poi potrà, se vorrà, assumere il cognome del padre legittimo, sarebbe nata da una relazione di D’Orazio con la madre, Oriana Bolletta a sua volta sposata con Diego Michelon. Quest’ultimo aveva lavorato come tecnico del suono proprio per i Pooh.

Si conclude dunque una lunghissima vicenda giudiziaria durata anni e passata per diverse aule italiane. Nel corso degli anni, infatti, Francesca Michelon ha ripetutamente chiesto di essere riconosciuta come figlia di Stefano D’Orazio, ma il musicista si era sempre opposto.