Theo Hernandez e Zoe Cristofoli hanno appena dato il benvenuto alla loro seconda figlia, raddoppiando la felicità in famiglia. Dopo la nascita del primo bambino, la coppia ha vissuto momenti di gioia e emozione, e ora, con l’arrivo della piccola, si preparano a un nuovo capitolo della loro vita insieme. Tra curiosità e dettagli sull’evento, scopriamo cosa ha reso speciale questo momento.

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez genitori bis: è nata la seconda figlia

Theo Hernandez e Zoe Cristofoli sono diventati genitori per la seconda volta. Il calciatore del Milan e l’influencer, già genitori di Theo Jr., nato il 7 aprile 2022, hanno accolto una nuova bambina nella loro famiglia.

Lo scorso novembre, la coppia aveva organizzato una festa speciale per annunciare l’arrivo del secondo figlio, con un elegante gender reveal che ha visto una tavola decorata con fiori rosa e celesti, e un allestimento raffinato a bordo piscina. Ora, è arrivato il lieto evento: entrambi hanno condiviso su Instagram un carosello di immagini per celebrare l’arrivo della piccola.

Nella didascalia, hanno scritto un dolce messaggio: “07-04-2025 Te Amo Hija. Auguri vita mia 3 anni”, confermando così la gioia e l’emozione per l’arrivo della loro secondogenita.

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez genitori bis: le curiosità sulla nascita

La piccola è nata il 7 aprile, un giorno che ha un significato speciale per la coppia, poiché coincide con il terzo compleanno di Theo Jr., il primo figlio di Zoe e Theo Hernandez. Un compleanno che rende questo momento ancora più emozionante e simbolico per la famiglia, che celebra il ritorno della stessa data con l’arrivo della seconda figlia. Un legame che renderà questa giornata ancora più memorabile per i genitori, che vedono crescere la loro famiglia in modo speciale.

Nonostante la piccola sia già stata mostrata sui social con le prime foto condivise da mamma e papà, il nome scelto da Zoe e Theo per lei rimane ancora un mistero. I fan della coppia si stanno interrogando, ma alcuni commenti da parte di follower più attenti potrebbero aver svelato qualche indizio. Un utente ha scritto: «Auguri Theo Jr. e buona vita piccola C», mentre una ragazza ha commentato: «Tanti auguri e benvenuta Cloe».

Resta però da capire se queste siano semplici supposizioni o se nascondano un fondo di verità. La parola finale, come sempre, spetta ai genitori.