La compagna del calciatore del Milan Theo Hernandez, incinta al settimo mese, ha condiviso sui social i dettagli di quanto le è accaduto. Zoe Cristofoli ha spiegato di aver sofferto di una grave intossicazione alimentare provocata da un batterio tossico che l’ha costretta a ricovero urgente in ospedale.

Ricovero in ospedale per Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez

La compagna del calciatore del Milan, incinta di sette mesi, ha raccontato quanto le è successo attraverso alcune storie su Instagram:

“La gravidanza è un momento delicato e possono succedere tantissime cose, nonostante io sia stata sempre attenta a tutto, ci sono cose che succedono inevitabilmente, ci sarà sicuramente gente che gioirà sul fatto che io stia male, in questo mondo ormai privo di compassione e pieno di invidia”.

Poi, ha aggiunto:

“Io, nonostante tutto e tutte le mie immunità alimentari, sono stata colpita da un batterio tossico che si trova ovunque e in maniera molto forte“.

La notizia della seconda gravidanza era stata resa pubblica lo scorso novembre. Dopo l’annuncio dell’arrivo di una bambina, Zoe aveva espresso la sua felicità, culminata in una vacanza a Dubai per le festività natalizie. Al rientro in Italia, però, sono comparsi i primi sintomi di malessere, che hanno portato al ricovero in ospedale per precauzione.

Il messaggio di Zoe Cristofoli alle follower

Zoe esorta le sue follower a sottoporsi a controlli regolari e a prendersi cura di se stesse, raccomandando di volersi bene e di evitare comportamenti dannosi per la salute.

“Ci sono ancora ragazze che non hanno fatto la toxoplasmosi e condividono cattivi messaggi sui social, mangiando cibi non cotti o mangiando di tutto quando non è possibile. Perché mettete a rischio solo voi stesse e il vostro bambino? Io, nonostante le mie immunità, ho sempre evitato cibi rischiosi”.

Infine, ha sottolineato che vizi come alcol e fumo vanno evitati, esprimendo incomprensione verso quelle mamme che non riescono a rinunciarvi, nonostante le gravidanze. Ha aggiunto che situazioni del genere accadono molto spesso e possono portare a conseguenze molto gravi.