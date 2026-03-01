Stefano De Martino annunciato da Carlo Conti come erede di Sanremo in diretta

Carlo Conti sorprende l’Ariston annunciando che Stefano De Martino erediterà la conduzione e la direzione artistica di Sanremo: emozione, clausole contrattuali e possibili rischi per il nuovo capitano

La serata finale del Festival di Sanremo si è chiusa con una scena destinata a far parlare: sul palco dell’Ariston Carlo Conti ha chiamato Stefano De Martino dal pubblico e, davanti alle telecamere, gli ha consegnato simbolicamente la guida del Festival. Applausi, abbracci e l’emozione visibile sul volto di De Martino hanno trasformato l’annuncio in un vero e proprio passaggio di testimone.

Quel gesto, carico di significato, ha colpito chi era in sala. Conti, ormai identificato come una voce autorevole del festival, ha scelto una modalità pubblica per indicare il suo successore: un atto che mescolava sentimento personale e valore istituzionale. I filmati della serata mostrano un momento intensamente umano, con il conduttore che ha faticato a trattenere le lacrime prima di scambiare poche parole di ringraziamento.

Dietro l’apparente spontaneità, però, si nascondono ragioni più articolate. Dai documenti esaminati emergono clausole contrattuali che hanno inciso sul processo decisionale: in particolare una prelazione legata al nome di De Martino era già prevista negli accordi con la Rai. Queste condizioni hanno orientato le valutazioni interne, rendendo l’annuncio non solo un gesto simbolico ma anche l’esito di scelte negoziali e aziendali.

La modalità dell’investitura è inedita per i tempi recenti del Festival: sarebbe la prima volta che la successione alla direzione artistica viene formalizzata in diretta. I dirigenti sostengono che l’intento fosse dare visibilità al ricambio generazionale; i verbali indicano inoltre che tempi e modalità dell’annuncio erano stati concordati a livello dirigenziale e accompagnati da un parere legale.

Perché proprio De Martino? Il suo nome circolava già da tempo nei corridoi della Rai. Le analisi interne hanno rilevato un calo di pubblico tra le fasce più giovani e la dirigenza ha valutato che un volto popolare e vicino ai trend contemporanei potesse richiamare nuovi spettatori. La nomina,

I materiali raccolti — estratti contrattuali, verbali di riunione e scambi di corrispondenza interna — confermano che l’opzione di prelazione faceva parte di un quadro contrattuale più ampio. La direzione artistica ha chiesto un parere legale prima di finalizzare la scelta e ha voluto trasformare l’annuncio in un momento pubblico per massimizzare la visibilità e ottenere consenso istituzionale.

La decisione non è stata presa in un unico atto: si tratta del risultato di incontri formali in cui sono stati messi a confronto immagine, organizzazione e vincoli contrattuali. Le carte ricostruiscono la sequenza degli eventi e spiegano perché la diretta della serata conclusiva sia stata considerata l’occasione ideale per comunicare il cambio di guida.

Alla scelta hanno partecipato la direzione artistica, gli uffici legali, la direzione di rete e consulenti esterni specializzati in contratti e comunicazione. Anche i legali del conduttore sono stati coinvolti nella negoziazione, e diverse alternative sono state soppesate prima di arrivare alla decisione definitiva.

Affidare a De Martino sia la conduzione sia la direzione artistica apre scenari ambivalenti. Da un lato un volto noto potrebbe riaccendere l’interesse del pubblico e attirare nuove fasce d’età; dall’altro, la sovrapposizione di ruoli concentra responsabilità e aumenta l’esposizione a critiche editoriali. I verbali mostrano che sono in corso verifiche pratiche su calendario, budget e organico per testare la fattibilità del progetto.

I documenti evidenziano anche possibili ricadute negative: un’edizione deludente o un calo d’ascolti potrebbero avere conseguenze rilevanti per la carriera del nuovo responsabile. La Rai ha predisposto piani di contenimento per eventuali crisi, ma permangono molte incognite sul medio termine, sia per l’immagine personale di De Martino sia per l’impatto produttivo sull’evento. Dietro la scena c’è un lavoro di analisi, negoziazione e posizionamento istituzionale che spiega perché la proclamazione sia stata pensata proprio così: un annuncio dal forte valore simbolico, ma nato anche da vincoli e valutazioni concrete.