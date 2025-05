Il ritorno del gossip su Stefano De Martino

Negli ultimi giorni, il nome di Stefano De Martino è tornato a far parlare di sé, alimentando le voci di una presunta relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne, Angela Nasti. Secondo quanto riportato da fonti vicine al mondo del gossip, i due avrebbero avviato una frequentazione segreta, caratterizzata da incontri fugaci e discreti.

La notizia è stata lanciata da Alessandro Rosica, noto per le sue rivelazioni sul panorama rosa italiano.

Incontri segreti e retroscena

Amedeo Venza, un altro esperto di gossip, ha aggiunto nuovi dettagli sulla situazione, rivelando che De Martino e Nasti, entrambi di origini napoletane, starebbero cercando di mantenere la loro relazione lontana dai riflettori. Tuttavia, la loro missione di riservatezza sembra non essere riuscita, dato che le voci sulla loro liaison continuano a circolare. Venza ha anche menzionato un episodio passato in cui Angela Nasti avrebbe avuto un disguido con Belen Rodriguez, ex moglie di De Martino e madre del suo bambino, Santiago.

Il silenzio di De Martino e la sua vita privata

Nonostante le insistenti voci, né De Martino né Nasti hanno rilasciato