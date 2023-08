Nuova fiamma per Stefano De Martino? Conclusa la relazione con Belen, il cuore del conduttore avrebbe ricominciato a battere per un'altra donna.

Stefano De Martino ha una nuova fiamma? La notizia della fine della relazione con Belen Rodriguez non è ancora stata confermata in via ufficiale ma pare che il conduttore abbia già trovato un nuovo amore. Di chi si tratta?

Stefano De Martino ha già una nuova fiamma?

Lo scoop è stato lanciato dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, secondo il quale De Martino avrebbe cominciato a frequentare una giovane attrice italiana. Per Corona, l’ex ballerino di Amici avrebbe un nuovo flirt in corso con Beatrice Vendramin, 23 anni.

“Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Ecco il nuovo flirt. Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso”, ha affermato l’ex re dei paparazzi.

“Più di due anni è durata la storia con Fred de Palma, che poi ha lasciato, poi si è fidanzata con Giacomo Giorgio, il protagonista e il più bello di Mare Fuori, la serie di grandissimo successo”, ha continuato Corona. “Stefano è arrivato in Sardegna verso la fine di luglio con una serie di amici napoletani. Il conduttore è stato visto in barca con Ginevra Mavilla, altra influencer famosa con la quale non ha nessun tipo di rapporto amoroso. I due gli abbiamo visti insieme sereni e divertirci come se nulla fosse successo nella sua vita sentimentale”.

La fine della relazione con Belen

A confermare la liaison di De Martino con la 23enne è stato anche Amedeo Venza, esperto di gossip. L’indiscrezione andrebbe ulteriormente a confermare la fine – per la terza volta – della relazione del conduttore con la moglie Belen Rodriguez.

Mentre i rumors si rincorrono dall’una e dall’altra parte, pare che l’ex ballerino di Amici si sia tolto la fede nuziale e che abbia prima messo e poi tolto un significativo like a un articolo Instagram di Whoopsee da titolo “Stare in una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single: lo dice la scienza”.

A proposito dell’ultimo ritorno di fiamma con Belen, sempre Corona aveva commentato: “Stefano De Martino è riuscito a tornare con Belen, cosa che avrebbero potuto fare pochissimi uomini dopo che, in una piccola pausa e un momento di crisi, lei è riuscita a fare un figlio con un uomo che non ha né arte né parte, e neanche un perché. Ma perché lo ha fatto? Stefano De Martino è tornato con Belen per l’interesse ed un ruolo mediatico istituzionale che nella sua ideologia di carriera è una spinta in più per raggiungere gli obiettivi – e ha sottolineato –. L’aver accettato una situazione familiare del genere lo rende ancora più amato dalla gente. Le immagini che posta di suo figlio e di sua moglie (rare quelle con lei, quasi inesistenti), lo rendono l’uomo perfetto”.