Stefano De Martino, negli ultimi anni, ha saputo ritagliarsi un posto di rilievo nel panorama televisivo. Partito con il sogno di diventare ballerino professionista, la sua carriera ha preso una direzione inaspettata, rivelandosi un talento straordinario anche come conduttore. Dopo la bomba lanciata da Mara Venier a Belve, riguardo alla possibile conduzione di De Martino a Domenica In, i fan sono in fermento, entusiasti anche all’idea che possa essere il prossimo presentatore di Sanremo.

Stefano De Martino e il successo in RAI

Stefano De Martino ha firmato un contratto milionario con la RAI, un accordo che non solo consolida la sua posizione tra i volti più promettenti della televisione italiana, ma rappresenta anche un’importante svolta nella sua carriera. La sua prima edizione di Affari Tuoi, infatti, registra una media di oltre 5 milioni di telespettatori, raggiungendo punte di 5,8 milioni e sfiorando il 28% di share. Durante le fasi finali del programma, l’ascolto vola al 35%, confermando il successo clamoroso del conduttore.

Dopo il cachet da 8 milioni di euro per i suoi quattro anni di collaborazione con la RAI, le sorprese per Stefano De Martino sembrano non finire qui. Prima l’annuncio di Mara Venier, che lo ha indicato come possibile erede della sua trasmissione, poi le voci sempre più insistenti che lo vedono in corsa per la conduzione di Sanremo. Quale sarà il prossimo capitolo per De Martino?

Stefano De Martino sarà il prossimo presentatore del Festival di Sanremo?

Grazie ai risultati ottenuti dalle sue trasmissioni, De Martino ha pienamente risposto alle aspettative della Rai, che ora punta decisamente su di lui anche per future collaborazioni. A tal proposito, si fa sempre più insistente la voce relativa alla possibilità di presentare il Festival di Sanremo. Lo stesso De Martino, al Corriere della Sera ha rivelato:

“La clausola per farlo nel mio contratto c’è. Ma non ho fretta: Sanremo è una foto che incornici e appendi al MoMa. Per i prossimi due anni un conduttore c’è. Poi vedremo”.

Dopo i due Festival di Carlo Conti, dunque, c’è la possibilità di ritrovare proprio De Martino sul palco dell’Ariston. Questo spiraglio lascia i fan in trepidante attesa.