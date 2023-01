Stefano Felisati morto in un incidente a Pievelago

Vigili del fuoco e carabinieri accorsi sul posto per provare a salvare il povero Stefano Felisati: l'uomo è morto in un incidente a Pievelago

Ennesima tragedia della strada in Emilia Romagna ed in particolare in provincia di Modena, dove Stefano Felisati è morto in un incidente a Pievelago nella tarda serata del 14 gennaio.

Da quanto si apprende il 62enne era all’interno di una vettura che è finita fuori strada in via Isola Lunga. La tragedia notturna sull’Appennino Modenese ha portato via una persona che dalla comunità in cui viveva era molto più che stimata: Stefano era di fatto una persona che si faceva voler bene.

Stefano Felisati morto in un incidente

In merito alla dinamica i media scrivono che poco dopo la mezzanotte un’auto è finita fuori strada cappottando in un terribile incidente stradale.

Il Resto del Carlino specifiche che era morto sul colpo il conducente di 62 anni “estratto dai Vigili del Fuoco giunti rapidamente in posto dal locale distaccamento volontario”. L’uomo è stato purtroppo dichiarato deceduto dai sanitari 118, i cui operatori sono giunti sul luogo a razzo assieme ai carabinieri della territoriale.

Il dolore fortissimo sui social

I social si sono presto riempiti di post di dolore sincerto per quella morte, ha scritto Federica: “Stefano Felisati eri un riferimento fondamentale per il nostro paesello, un caro amico e un ottimo collega che se ne è andato troppo presto! Ti abbiamo voluto bene come a uno di famiglia”.

E in chiosa: “Ora proteggici da lassù e dai la forza ai tuoi famigliari Elia Felisati Elisabetta Lovetti per affrontare questo immenso dolore. Ciao bel, riposa in pace tra le verdi praterie del Paradiso. Non ti dimenticheremo mai”.