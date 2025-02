Un nuovo inizio per Stefano Tacconi

Stefano Tacconi, noto ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, ha recentemente ottenuto un alloggio popolare a Milano, un passo significativo dopo il grave aneurisma cerebrale che lo ha colpito nel 2022. Questa notizia, riportata da Il Giorno, segna un momento di speranza e stabilità per l’ex calciatore e la sua famiglia, che hanno affrontato sfide enormi negli ultimi anni.

Il processo di assegnazione dell’alloggio

La famiglia Tacconi ha partecipato a un bando dell’Azienda lombarda di edilizia residenziale, che ha permesso loro di ottenere un nuovo alloggio. Inizialmente, la famiglia aveva ricevuto una casa nell’hinterland milanese, ma ha successivamente richiesto un cambio, ottenendo così un’abitazione nella periferia sud di Milano. Secondo quanto riportato, il bando si è chiuso in un periodo specifico, e la graduatoria è stata pubblicata il 5 maggio, con il contratto firmato il 7 luglio dello stesso anno.

Tempistiche e procedure di cambio alloggio

Il cambio di alloggio, avvenuto solo due mesi dopo la stipula del contratto iniziale, ha sollevato alcune domande riguardo alla rapidità del processo. L’Aler, l’ente responsabile, ha chiarito che, sebbene di norma il cambio possa avvenire solo dopo dodici mesi, in caso di comprovati aggravamenti medici o altre circostanze documentate, è possibile procedere in deroga. Questo aspetto evidenzia la sensibilità dell’ente verso le situazioni di difficoltà, come quella vissuta da Tacconi e dalla sua famiglia.

Un segnale di speranza per molti

La storia di Stefano Tacconi non è solo quella di un ex calciatore, ma rappresenta anche un simbolo di resilienza e speranza per molti. La sua esperienza dimostra come, anche dopo eventi drammatici, sia possibile trovare un nuovo inizio e una stabilità abitativa. La comunità sportiva e i tifosi continuano a sostenere Tacconi, augurandogli il meglio per il futuro e riconoscendo il suo contributo al calcio italiano.