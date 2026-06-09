Un nuovo maxi richiamo nel settore auto riporta l’attenzione sulla sicurezza dei veicoli moderni e sulla crescente complessità dei sistemi elettronici. Stellantis ha infatti avviato un intervento globale che coinvolge oltre 1,3 milioni di Jeep, a causa di un potenziale rischio legato all’impianto elettrico. La misura preventiva evidenzia ancora una volta quanto anche un singolo componente possa avere impatti rilevanti sulla sicurezza complessiva dei mezzi e sulla gestione industriale dei grandi gruppi automobilistici.

Maxi richiamo Jeep: l’annuncio e la natura del problema tecnico

Da Torino, centro operativo del gruppo in Italia, Stellantis ha comunicato in data 9 giugno un intervento di richiamo di portata globale che interessa oltre 1,3 milioni di veicoli Jeep. Come riportato da Il Sole 24 ore, l’operazione riguarderebbe in particolare i modelli Jeep Wrangler e Jeep Gladiator prodotti tra il 2021 e il 2025 e nasce da una possibile criticità nell’impianto elettrico.

Al centro dell’attenzione ci sarebbe il cablaggio della pompa del servosterzo elettroidraulico, dove un collegamento difettoso potrebbe generare surriscaldamenti anomali.

Secondo quanto riportato, il difetto “potrebbe provocare il surriscaldamento di materiali combustibili presenti nel veicolo”, aumentando in determinate circostanze il rischio di incendio. Proprio per questo la campagna è stata attivata su larga scala, pur trattando l’evento come raro ma potenzialmente rilevante.

Stellantis richiama 1,3 milioni di auto Jeep per rischio incendio: “Parcheggiate all’aperto”

In attesa della soluzione tecnica definitiva, prevista secondo le comunicazioni aziendali “entro il mese di luglio”, Stellantis ha adottato misure precauzionali rivolte ai proprietari dei veicoli coinvolti. Tra queste, la più significativa è l’indicazione di “parcheggiare all’aperto e lontano da edifici, abitazioni o altri veicoli”, una raccomandazione che evidenzia la necessità di ridurre ogni possibile rischio in caso di anomalie.

Negli Stati Uniti, inoltre, il provvedimento riguarda circa “1,08 milioni di veicoli”, soprattutto Wrangler e Gladiator, già oggetto di comunicazioni dirette ai clienti per le verifiche in officina. L’intervento si inserisce in una fase delicata per il gruppo, che negli ultimi mesi pare abbia affrontato ulteriori campagne di richiamo legate a software, batterie e componenti meccanici, contribuendo ad accrescere l’attenzione su affidabilità e sicurezza. In un contesto così complesso, i richiami su larga scala restano uno strumento essenziale per intervenire rapidamente e contenere eventuali rischi per gli automobilisti.