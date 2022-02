Steven Hutchinson, chi è l’attivista all’origine del caos del M5S

Steve Hutchinson, insieme ad altri due attivisti delusi dalla gestione attuale del M5S, hanno portato in Tribunale il nuovo statuto del movimento

C’è un nome che si può associare al caos che in questo momento sta vivendo il Movimento 5 stelle: Steve Brian Hutchinson. L’attivista italo-americano ha firmato il ricorso al Tribunale di Napoli contro il nuovo statuto del movimento.

Steve Hutchinson è l’attivista pentastellato che ha aggiunto problemi al M5S

Hutchinson si sentiva tradito da ciò che è diventato adesso il M5S e ha provato a fare una rivoluzione, combattendo affinchè si ripristini lo status quo. In questa battaglia l’attivista napoletano non è solo, ma accompagnato da due concittadini militanti del movimento: Renato Delle Donne e Liliana Coppola. Tutti delusi dal nuovo statuto e dal movimento, che coinvolge sempre meno i suoi membri prendendo decisioni solo tra potenti.

Sebbene soddisfatti del parziale risultato ottenuto, sono amareggiati dal fatto che per essere presi in considerazione siano dovuti andare in Tribunale.

Le dichiarazioni di Hutchinson

Come riporta il Corriere della Sera, Hutchinson ha dichiarato che “è stata ripristinata la democrazia all’interno del Movimento 5 Stelle. I veri sconfitti sono Conte, Fico e Di Maio che hanno tutti pari responsabilità politiche. Si ritorna allo Statuto uscito dagli Stati generali del febbraio 2021.

Da qui bisogna ripartire. Auspichiamo che vengano riconosciuti gli errori da tutti i responsabili”.

Chi è Steve Brian Hutchinson

Steve Brian Hutchinson non è noto solo per aver destabilizzato ulteriormente il Movimento 5 Stelle, ma anche per aver preso parte alla seconda edizione del programma “Matrimonio a prima vista“. Per Hutchinson è stata creata (o ha creato da solo) una pagina Facebook che conta più di 4.000 iscritti. La sua professione è capotreno e il suo matrimonio televisivo è durato solo 6 mesi.

Hutchinson ha inoltre un figlio e posta spesso le sue foto sui social network, dove è molto attivo.