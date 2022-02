M5s, Crimi sulla sospensione di Conte: “La sua leadership non è in dubbio”

Caos all'interno del M5s dopo che il tribunale di Napoli ha sospeso in via cautelare il nuovo statuto e l'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza

M5s, la decisione del tribunale di Napoli su Conte

La decisione del tribunale di Napoli di sospendere in via cautelare il nuovo statuto e l’elezione di Conte alla presidenza ha creato un terremoto all’interno del Movimento 5 Stelle, già alle prese con le divisioni interne tra lo stesso ex premier e Luigi di Maio.

Le parole di Borrè sulla situazione Conte

Come sappiamo, allo stato attuale delle cose, solo Beppe Grillo potrebbe sbloccare la situazione, ma l’ex comico non si è ancora pronunciato. Lorenzo Borrè, avvocato degli attivisti che hanno presentato il ricorso lo ha confermato: “L’unica cosa che possono fare ora la può fare Beppe Grillo: indire le votazioni del comitato direttivo del M5S, come fece lo scorso 29 giugno. E ripartire da lì.

Solo dopo aver votato il nuovo comitato direttivo, si possono eleggere i nuovi membri del comitato di garanzia, i probiviri, ecc.. Qualsiasi altra decisione può essere facilmente impugnata. Insomma, la parola al popolo pentastellato“.

L’intervista a Vito Crimi

Il ‘Corriere della Sera’ ha intervistato Vito Crimi, già reggente del Movimento, che ha commentato con disappunto la decisione del tribunale di Napoli: “Le motivazioni sono risibili. Penso che non siano questioni burocratiche a mettere in dubbio la leadership di Conte.

Se i nuovi iscritti avessero votato si sarebbero espressi in massa per la nuova guida di Conte. Se serve il mio supporto in quanto reggente all’epoca del fatti, io ci sono, se invece tocca a Grillo lo farà.”