Da oggi, mercoledì 19 novembre 2025, diventa operativa la seconda misura prevista dal nuovo regolamento dell’Agcom, ovvero il blocco delle chiamate dall’estero con finti numeri di cellulare italiani. Il 19 agosto, se ricordate, l’Agcom aveva reso operativo un primo blocco anti-spoofing per quanto riguarda le finte numerazioni fisse italiane. Ma, come funziona questo nuovo blocco?

Stop alle telefonate truffa, da oggi c’è una difesa in più: ecco come funziona

Nuova stretta dunque contro le telefonate truffa. Da oggi, 19 novembre, le chiamate provenienti dall’estero ma che usano una numerazione mobile italiana, subiranno una verifica tecnica immediata, che permetterà di capire se qual numero esiste davvero, a chi appartiene e dove è collocato. Il sistema, in poche parole, controllerà a quale operatore appartiene il numero chiamante, grazia al database nazionale della portabilità, se la chiamata avviene legittimamente in roaming dall’estero e se il numero è stato falsificato. Quelle chiamate che non passeranno i controlli, verranno bloccate automaticamente.