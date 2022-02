Stormo di merli morti in Messico: telecamera riprende lo schianto dal cielo di centinaia di esemplari

In Messico, una telecamera ha ripreso uno stormo di uccelli mentre si schianta improvvisamente al suolo. Il video surreale è diventato virale sui soci

In Messico, una telecamera di videosorveglianza ha ripreso uno stormo di uccelli mentre si schianta improvvisamente al suolo. La scena, incredibilmente surreale, è diventata virale sui social.

Stormo di merli morti in Messico: il video virale sui social

Nella città di Cuauhtémoc, situata nello Stato di Chihuahua, nel Messico Settentrionale, una telecamera di video sorveglianza ha immortalato una scena incredibile e surreale.

Secondo quanto dimostrato delle immagini riprese, uno stormo di merli si è improvvisamente schiantato al suolo.

Le immagini sono state diramate dalla Policía Seccional de Álvaro Obregón e sono subito diventate virali sui social media

.

Telecamera riprende lo schianto dal cielo di centinaia di esemplari

Per quanto riguarda il video diffuso, è possibile osservare in modo nitido centinaia di merli dalla testa gialla – una specie di volatile che, nella stagione invernale, migra dal Canada settentrionale al Messico – cadere in strada senza alcuna motivazione valida.

La maggior parte dei merli sono deceduti poco dopo essere precipitati: soltanto pochi esemplari, infatti, sono riusciti a rimettersi in volo.

In merito all’accaduto, è intervenuto un veterinario locale che ha spiegato alla polizia che gli uccelli potrebbero essere morti dopo il contatto con i cavi elettrici oppure dopo aver inalato dei fumi tossici emessi da una stufa.

Al momento, tuttavia, le autorità locali non sono ancora riuscite a spiegare l’accaduto.