Un segno, una coincidenza, un cattivo presagio… È difficile definire il ‘segnale’ ricevuto poco tempo fa da Michael Zanera, una delle vittime della terribile strage del treno avvenuta ieri notte a Brandinazzo. Il 34enne, poco prima della sua morte, aveva postato un video su Tik Tok che, se rivisto dopo i tragici eventi, fa davvero effetto.

Strage di Brandinazzo, il presagio di una delle vittime: “Dio vuole dirmi qualcosa”

“E’ la prima volta che mi succede, mentre saldo la rotaia mi è uscito il crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente, perché non è un bel periodo per me” con in sottofondo ‘Power of love‘ dei Frankie Goes to Hollywood. È questo l’ultimo messaggio pubblico lasciato sul proprio profilo Tik Tok da Michale Zanera, 34enne di Vercelli morto questa notte nelle vicinanze della stazione dei treni di Brandinazzo. L’uomo è scomparso insieme a quattro dei suoi colleghi, impegnati come lui nella manutenzione di un tratto del binario. Oltre ai cinque deceduti, sul posto c’erano anche altri due lavoratori che sono stati solo sfiorati dal convoglio e per questo sono scampati alla tragedia.