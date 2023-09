L'ex portavoce di Cossiga torna sulla strage di Ustica: "Gheddafi fu avvisato in tempo"

Luigi Zanda, ex portavoce del Presidente del Consiglio Francesco Cossiga è tornato a parlare della strage di Ustica, rispondendo alle ultime dichiarazioni di Giuliano Amato.. La reazione di Matteo Renzi: “Amato deve spiegazioni a 81 famiglie”.

Strage di Ustica, Zanda: “Servizi segreti informarono Gheddafi”

In un’intervista rilasciata a Repubblica, Luigi Zanda, ex portavoce di Francesco Cossiga ha svelato retroscena importanti sulla strage di Ustica, avvenuta il 27 giugno del 1980: “Cossiga disse ai magistrati di aver saputo che per ben due volte i Servizi segreti avvisarono Gheddafi”.

“Se è vero che nei cieli italiani si è combattuta una guerra senza che nessuno degli alleati avesse informato il nostro governo – continua Luigi Zanda – vorrebbe dire che non godevamo di una grande considerazione”.

La reazione di Renzi: “Amato deve trasparenza alle famiglie”

Sulla strage di Ustica è intervenuto anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi, storcendo il naso sulla dichiarazioni di Giuliano Amato e invitandolo alla trasparenza: “Esprimo una perplessità sul modo con il quale è intervenuto. Se ha degli elementi in più non può limitarsi a una ricostruzione del si dice perché chi ha fatto il presidente del consiglio dei ministri sa perfettamente che c’è un impegno nei confronti delle istituzioni di questo paese di parlare di certe cose con cognizione di causa d con dovizia di particolari particolari.”

“Il mio dunque è un invito al presidente- esorta il leader di Italia Viva– Se ha sentito il bisogno di dover parlare adesso e non nei 43 anni precedenti abbia il coraggio: sono certo che l’avrà ed avrà l’onestà intellettuale di andare a dire tutto quello che sa. Perché non si gioca coi sentimenti delle famiglie”.