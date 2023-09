Strage di Ustica, Meloni su Amato: "Sue parole meritano attenzione". Francia: "Fornito ogni elemento"

La premier Meloni si è espressa in merito alle dichiarazioni di Amato sulla strage di Ustica. Pronta la risposta della Francia.

Non smettono di far discutere le dichiarazioni importanti che l’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato ha fatto a proposito della strage di Ustica avvenuta il 27 giugno 1980. La premier Giorgia Meloni è intervenuta sulla questione: “Quelle di Giuliano Amato su Ustica sono parole importanti che meritano attenzione”. Non si è fatta attendere la replica di Parigi.

Strage di Ustica, Meloni sulle parole di Amato: “Nessun atto della tragedia è coperto da segreto di Stato”

Giorgia Meloni, nel proseguire con la lunga riflessione ha ricordato che sulla tragedia di Ustica è stato tolto il segreto di Stato, precisando inoltre che “nel corso dei decenni è stato svolto dall’autorità giudiziaria e dalle Commissioni parlamentari di inchiesta un lungo lavoro”. Contestualmente ha chiesto all’ex premier Amato “se, oltre alle deduzioni, sia in possesso di elementi che permettano di tornare sulle conclusioni della magistratura e del Parlamento, e di metterli eventualmente a disposizione, perché il governo possa compiere tutti i passi eventuali e conseguenti”.

La risposta da parte della Francia non si è fatta attendere ed è arrivata puntuale. Da parte di Parigi è stato spiegato che è stato fornito “ogni elemento in suo possesso ogni volta che le è stato chiesto […] soprattutto nel quadro delle inchieste condotte dalla giustizia italiana. Restiamo ovviamente a disposizione per lavorare con l’Italia se ce lo chiederà”.

Salvini: “Dichiarazioni di Amato di inaudita gravità”

Anche il vicepremier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, ha espresso un commento su quanto dichiarato da Giuliano Amato osservando che “ha rilasciato dichiarazioni di inaudita gravità a proposito di Ustica: è assolutamente necessario capire se ci sono anche elementi concreti a sostegno delle sue parole. Visto il peso delle affermazioni di Amato e il suo ruolo rilevante all’epoca dei fatti, attendiamo commenti delle autorità francesi”.