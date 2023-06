L’inchiesta sulla strage di Ustica dei pm di Roma si avvia verso l’archiviazione. Al momento, non è ancora stato presentato nessun atto formale ma la conclusione sembra ormai essere inevitabile. Dalle perizie, infatti, è emerso che sarebbe “impossibile definire ufficialmente il traffico aereo.

Sulla strage di Ustica, che ha causato la morte di 81 parsone, la Procura di Roma ha avviato un’inchiesta sulla quale sta lavorando da oltre quindici anni. Con il procedimento, coordinato dall’aggiunto Erminio Amelio, si è tentato di svelare la verità dei fatti che si consumarono la notte del 27 giugno 1980 a bordo del Dc9 dell’Itavia decollato da Palermo e diretto a Bologna. Nonostante le rogatorie, le audizioni, le acquisizioni di atti e le analisi di documenti, in occasione del 43esimo anniversario della tragedia, non si è ancora riusciti a far chiarezza sull’intera vicenda.