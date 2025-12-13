La star di "The Mask" e "Pulp Fiction è morta a 60 anni

Peter Greene, attore con ruoli di spicco in film come "The Mask" e "Pulp Fiction" è morto a 60 anni. Vantava un curriculum con all'attivo ben 95 film.

Il mondo del cinema colpito dall’ennesimo lutto, il protagonista questa volta è un attore che ha avuto un rilancio della propria vita grazie al cinema e proprio nel cinema si è fatto apprezzare per la qualità professionale che gli aveva permesso di prendere parte a tantissimi film, alcuni di questi vere hit al botteghino.

Nel suo palmares ben 95 film

L’attore che è venuto a mancare è Peter Greene, famoso per il ruolo di Zed in Pulp Fiction, capolavoro di Quentin Tarantino uscito nel 1994. In questa pellicola era riuscito ad interpretare in modo maniacale una guardia giurata serial killer.

Un altro film che lo ha visto ottenere un grande successo fu “The Mask” di Jim Carey dove recitava il ruolo del cattivo di turno.

Sul suo lavoro era un grande perfezionista che ricercava sempre il massimo dalle sue rappresentazioni. Come riporta il sito Unionesarda.it Greene era pronto a tornare al lavoro ad inizio 2026 per il thriller “The Mascots” al fianco di Mickey Rourke.

Deceduto nella sua casa di New York

Greene è stato trovato morto alle 15:25 ora locale all’interno della sua abitazione di Clinton Street. Secondo il primo rapporto della polizia non si è trattato di un gesto doloso, ulteriori approfondimenti arriveranno dall’esame del medico legale.

Il suo manager Gregg Edwards è stato tra i primi ad arrivare a casa di Greene ed alla stampa ha rilasciato un ricordo riportato da Unionesarda.it dell’attore e amico – “Era un ragazzo fantastico, aveva un cuore immenso. Mi mancherà era un grande amico”.