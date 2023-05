Una terribile tragedia che arriva dalla Sicilia e che racconta dello strazio a Casteldaccia, dove Arianna Calì è morta a 23 anni a casa. I media isolani spiegano che un malore improvviso ha stroncato la giovane e solare dottoressa in psicologia. Da quanto si apprende Arianna Calì è morta ieri sera dopo essersi sentita male mentre era presso la sua abitazione.

Arianna Calì, morta a 23 anni a casa

Purtroppo e malgrado il tempestivo intervento dell’ambulanza del 118, la ragazza non ce l’ha fatta ed è spirata. “La voce di Bagheria” spiega che in ordine alla tragedia le cause della morte sembrano essere dovute “a un aneurisma”. Quello che è certo è che un paese ed un territorio interi sono a lutto. Lo rende bene il posto comparso sulla pagina Facebook del Comune di Casteldaccia : “Il sindaco, il presidente del Consiglio, gli assessori e i consiglieri si stringono al dolore della famiglia Calì per l’improvvisa e immatura perdita della loro amata figlia”.

Una ragazza “solare e sempre allegra”

Arianna Calì viene descritta da chi la conosceva e secondo il resoconto dei media come una ragazza “sempre allegra e solare”. La 23enne aveva appena conseguito la laurea in psicologia all’Università di Palermo dopo aver frequentato il liceo classico di Bagheria.