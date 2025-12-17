Un neonato palestinese di appena due settimane è morto per ipotermia nella Striscia di Gaza, mentre l’inverno e le tempeste continuano ad abbattersi su un territorio già stremato dalla guerra.

Neonato morto assiderato nella Striscia di Gaza

A darne notizia è Al Jazeera, che cita le autorità sanitarie locali e denuncia il perdurare delle restrizioni all’ingresso di forniture essenziali per i ripari e gli aiuti umanitari, come riportato dall’ANSA.

Il Ministero della Salute di Gaza ha reso noto che il piccolo, Mohammed Khalil Abu al-Khair, è deceduto martedì dopo essere stato ricoverato per una grave ipotermia, causata dal freddo intenso. Secondo l’emittente, le protezioni di base sono state “sistematicamente smantellate” nel corso del conflitto.

Gaza, altri bambini continuano a morire per il freddo

La tragedia del neonato si inserisce in un quadro ancora più ampio e drammatico. Nei giorni precedenti, l’agenzia palestinese Wafa aveva riferito della morte di un altro neonato nel campo di Al-Shati, mentre la tempesta Byron continuava a imperversare su Gaza, portando pioggia, vento e temperature rigide. Al Jazeera ha inoltre segnalato la morte per assideramento di Hadeel Al-Masri, una bambina di 9 anni, deceduta in un rifugio per sfollati a ovest di Gaza City. Nella notte tra il 10 e l’11 dicembre, sempre a seguito di assideramento, in una tenda allagata è deceduta una bambina di otto mesi, la cui famiglia è stata sfollata nella Striscia di Gaza. Si tratta di Rahaf Abu Jazar, morta fra le braccia della madre, mentre la tempesta infieriva sul deserto di macerie di Gaza. “Pioveva, faceva molto freddo e avevo ben poco per tenerla al caldo. L’ho nutrita e messa a dormire. L’ho avvolta meglio che potevo, ma non è bastato. Sono stata presa dal panico tutta la notte. Poi all’improvviso, ho trovato la mia bambina immobile, morta”, racconta la madre.