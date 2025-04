Ermal Meta, lo scorso mese di giugno, è diventato papà di Fortuna Marie, nata dall’amore con la compagna Chiara. Ma ecco che il cantautore ha fatto una struggente confessione: “Fortuna non è la mia prima figlia...”

La struggente rivelazione di Ermal Meta: “Da tre anni sono padre di altre due figlie”

Era il 19 giugno 2024 quando Ermal Meta è diventato papà di Fortuna Marie, nata dall’amore con la compagna Chiara Sturdà. Un emozione immensa per il cantautore albanese che però ha appena confessato che Fortuna non è la sua prima figlia. Lui e Chiara sono infatti anche genitori da tre anni di due ragazze che fino a ora sono rimaste in orfanotrofio in Albania. Le due ragazze si sono legate a loro durante una visita in un centro di accoglienza. Ma ecco il racconto di Ermal di come le ha conosciute: “lavorando con questa casa famiglia che ospita bambine e ragazze spesso con storie terribili alle spalle. O noi andiamo a trovarle o loro vengono qua, sono anni che siam coinvolti in questa cosa.”

Ermal Meta: “Verranno presto a vivere con noi”

All’epoca Ermal Meta e Chiara non avevano potuto adottare le due ragazze albanesi perché non erano sposati, ma ecco che ora che stanno per compiere 18 anni verranno in Italia per vivere finalmente con loro: “a giugno compiranno 18 anni e potranno venire a vivere con noi. Non vediamo l’ora, abbiamo già sistemato le stanze. C’è tanto amore che le aspetta.”