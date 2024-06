Nelle ultime ore di questa giornata, mercoledì 19 giugno, è arrivata la notizia della nascita della figlia di Ermal Meta e la compagna, Chiara Sturdà.

L’artista, noto per la sua riservatezza riguardo la vita privata, ha condiviso con i suoi fan la splendida notizia: una fotografia che cattura le mani dei genitori intrecciate a quella della loro bambina appena nata.

L’immagine accompagnata da parole cariche di emozioni:

“ La mia mano non è mai stata così grande , e nemmeno il cuore“.

In merito all’arrivo della piccola Fortuna Marie, Ermal Meta a Vanity Fair aveva dichiarato di aver paura del mondo in cui viviamo, un contesto sociale instabile e pericoloso.

L’annuncio era apparso sui social lo scorso 24 aprile 2024. In quell’occasione, la coppia avevano mostrato il primo maglioncino bianco con la seguente didascalia:

“Questo sarà il tuo primo maglioncino. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate. La tua mamma e il tuo papà”