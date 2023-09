Il The Guardian ha raccolto alcune testimonianze per uno studio che ha rivelato che la Pianura Padana è tra le zone più inquinate.

La Pianura Padana è una delle zone più inquinate dell’Europa. Questo è emerso da uno studio pubblicato dal The Guardian, sulla base di alcune testimonianze.

Lo studio: Pianura Padana tra le zone più inquinate d’Europa

“Impossibile vivere così: la Pianura Padana italiana colpita da un inquinamento atmosferico tra i peggiori d’Europa” è il titolo di un articolo pubblicato dal The Guardian, per introdurre uno studio secondo cui, la persone del luogo, in particolare i cremonesi, sostengono che la vita stia diventando insostenibile a causa dell’inquinamento provocato da industrie, automobili e rifiuti degli animali da allevamento. Il reportage si basa su Crotta D’Adda, paese che ospita circa 600 persone in provincia di Cremona, dove da quasi due settimane gli abitanti si sarebbero chiusi in casa perché si respira quello che è stato definito “un fetore insopportabile e potenzialmente nocivo, che ha causato vomito, difficoltà respiratorie, vertigini, occhi gonfi e mal di testa“. A causa di queste condizioni, un abitante ha spiegato che sta diventando impossibile vivere in questo modo, senza poter uscire e con la puzza che riesce a penetrare anche in casa.

Pianura Padana inquinata, lo studio: lo spargimento dei fanghi e gli altri problemi

Il piccolo comune è circondato da allevamenti di maiali e pollame, le cui feci vengono trasformate in fertilizzante prima del processo chiamato “spargimento dei fanghi“. Un sottoprodotto è il “gesso di defecazione“, considerato versatile in agricoltura. Il rischio è che questi prodotti possano provenire da materiale classificato come pericoloso, quindi vietato. Nonostante la Regione Lombardia disponga di norme che regolano lo spargimento dei fanghi è stato riferito che sono vaghe e rendono difficile il processo di trattamento. Quello dei fanghi non è l’unico problema. La Pianura Padana è definita come una “tra le peggiori aree in Europa per l’inquinamento atmosferico“.

L’indagine ha rivelato che oltre un terzo degli abitanti respirano aria quattro volte più inquinata rispetto al limite delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. I vasti centri industriali di Milano e Torino sono noti per lo smog, ma Cremona è stata definita una città con la peggiore qualità dell’aria in Europa, in una classifica pubblicata quest’anno dall’European Environment Agency (EEA). Secondo l’EEA, la cattiva qualità dell’aria è stata collegata a 50.303 morti premature in Italia nel 2020 e Cremona è stata la provincia italiana con la più alta percentuale di decessi attribuiti al particolato sottile, tra 150 e 200 ogni 100.000 residenti.