Stupra una 14enne e obbliga la madre ad assistere alle violenze: aveva assunto la droga degli Zombie

Joshua Carney, 28 anni, è stato condannato all’ergastolo dopo aver violentato una ragazzina di 14 anni e aver costretto la madre ad assistere alle violenze. L’uomo ha fatto irruzione nella casa delle due vittime, a Cardiff, in Galles, cinque giorni dopo essere stato rilasciato su licenza per alcuni furti con scasso. Le vittime, che lui non conosceva, sono state violentate ripetutamente.

Secondo quanto ricostruito, il 28enne ha bussato alla loro porta intorno alle 7 del mattino del 1 marzo in uno stato “trasandato e caotico”. Non aveva le scarpe e gli usciva sangue dalle orecchie. Quando la donna ha aperto la porta, lui l’ha spinta dentro e ha chiuso a chiave, prima di chiederle “se avesse un ragazzo“, come riferito da Wales Online.

La donna, terrorizzata per la figlia di 14 anni che stava dormendo, l’ha pregato di rimanere al piano di sotto con lei.

A quel punto lui l’ha violentata e le urla della donna hanno svegliato la figlia, che ha subito chiamato la polizia dicendo che stava accadendo qualcosa di “terribile”. Poco dopo l’uomo è entrato nella camera della ragazzina, nudo, e ha violentato entrambe una davanti all’altra, dicendo loro di riferirsi a lui come ad un “marito”.

L’uomo aveva assunto la droga degli Zombie

I poliziotti sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo, che ha ammesso di aver assunto Md-Pv, una droga sintetica chiamata “degli Zombie“, che ha effetti molto più potenti della cocaina e porta aggressività e tachicardia.

In seguito, ha spiegato di non ricordare nulla delle violenze. La vittima ha fatto delle dichiarazioni spontanee di fronte alla Corte di Cardiff. “Non ho dormito una sola notte dal quel giorno. Ho incubi ricorrenti e flashback diurni” ha dichiarato la donna, spiegando di essere stata costretta ad abbandonare la sua casa. La ragazzina ha spiegato che ora dorme con un martello sotto il cuscino. “Ho incubi terribili e posso sentire mia madre urlare. Ero sempre felice e sorridente, ora ho perso fiducia nelle persone” ha dichiarato. Christopher Rees, avvocato difensore di Carney, ha dichiarato che il suo assistito è “distrutto dal senso di colpa” e “disgustato” da se stesso. Il giudice Tracey Lloyd-Clarke lo ha definito “pericoloso” e ha sottolineato che l’aggressione è stata “deliberatamente sadica, senza dubbio fatto per gratificare i suoi desideri sessuali perversi“. “È stato qualcosa da incubo, un reato così grave che è necessaria una condanna all’ergastolo” ha dichiarato il giudice.