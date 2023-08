La Lega vuole approvare la castrazione chimica per stupratori e pedofili e sta accelerando il più possibile per ottenere qualcosa di concreto.

Stupratori, la Lega accelera sulla castrazione chimica: “Pronto l’emendamento”

La Lega vuole approvare la castrazione chimica per stupratori e pedofili e sta accelerando. Non basta la proposta di legge rilanciata da Matteo Salvini e depositata all’inizio della scorsa legislatura, la Lega vuole che la misura entri in vigore il prima possibile. L’occasione utile è il disegno di legge sulle carceri a cui sta lavorando il governo, che arriverà in Consiglio dei ministri a settembre e dovrà passare poi alla prova dell’Aula. In questa occasione la Lega vuole inserire un emendamento di testo per introdurre la castrazione chimica. Il trattamento sarebbe riservato ai condannati per stupro e pedofilia e scatterebbe in automatico in caso di recidiva, altrimenti sarebbe il giudice a decidere.

Castrazione chimica, la Lega va avanti e non si ferma: sarà su base volontaria?

“Quando il disegno di legge Nordio-Piantedosi-Roccella arriverà alla Camera, proporremo la castrazione chimica come emendamento della Lega o del governo, se ci sarà condivisione. È una soluzione rivolta a chi reitera il reato e ha dei problemi. Sarebbe solamente su base volontaria per chi si vuole curare” ha dichiarato Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia. In realtà nel testo presentato alla Camera non si parla di base volontaria ma di scelta automatica in alcuni casi oppure decisa dal giudice in altri casi. La Lega è tornata a parlare di castrazione chimica dopo lo stupro di gruppo di Palermo, ma nella maggioranza non sembra esserci un accordo.