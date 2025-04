I cardinali presto si ritroveranno in Conclave per scegliere il nuovo Papa, secondo quanto riportato da fonti vaticane a Reuters. Ecco la data.

Il Conclave, un evento cruciale per la Chiesa cattolica, vedrà i cardinali riunirsi per scegliere il successore di Papa Francesco. Secondo quanto riferito da fonti vaticane a Reuters, i lavori per eleggere il nuovo Pontefice si svolgeranno in un clima di massima riservatezza e solennità, segnando un momento decisivo nella storia della Chiesa. Ecco la data scelta.

Il sistema elettorale per il Conclave: cosa succederà

La Costituzione stabilita da Giovanni Paolo II prevede un’elezione segreta, con una maggioranza qualificata dei due terzi dei voti. In pratica, questo significa che sono necessari 90 consensi, qualora tutti i 135 cardinali partecipino al voto. Se dopo 34 scrutini, ovvero nove giorni, non si è raggiunto un accordo, si procede a un ballottaggio tra i due candidati con il maggior numero di voti, sempre con la stessa soglia dei due terzi.

I cardinali votano due volte al mattino, dopo le lodi, e due volte al pomeriggio. Il primo giorno, invece, si svolge una sola votazione nel pomeriggio, subito dopo le cerimonie di apertura del Conclave. Ogni due votazioni, le schede vengono bruciate nella stufa della Cappella Sistina, producendo una fumata che indica l’esito: nera se non c’è stata elezione, bianca quando il nuovo Papa è stato scelto.

Tradizionalmente, il Papa viene scelto tra i cardinali, anche se non esiste una regola che lo impedisca. È possibile eleggere anche un vescovo, un sacerdote o addirittura un laico. L’unica condizione è che il candidato sia un uomo, battezzato e celibe. Una volta eletto, il cardinale decano chiede al nuovo Papa se accetta l’incarico e quale nome intende adottare. Dopo la cerimonia, il neo-eletto si ritira nella Stanza delle lacrime per indossare i paramenti bianchi. Segue il Te Deum e, infine, il cardinale protodiacono annuncia l’Habemus Papam dalla Loggia delle Benedizioni di San Pietro.

Il Conclave si apre il 7 maggio: i cardinali chiamati a scegliere il nuovo Papa

Il 7 maggio i cardinali si riuniranno in Conclave per eleggere il nuovo Papa, secondo quanto confermato da fonti vaticane a Reuters. Questo evento segnerà l’inizio di un’importante fase per la Chiesa cattolica, in cui i leader religiosi prenderanno la decisione politica e spirituale che guiderà la sede apostolica.

Sebbene non ci sia una scadenza precisa, le disposizioni contenute nell’Universi Dominici Gregis, la Costituzione apostolica vigente, stabiliscono che il Conclave deve iniziare tra i 15 e i 20 giorni dalla sede vacante.

Dopo i nove giorni di messe in suffragio del Papa defunto, l’elezione del nuovo Pontefice proseguirà fino a quando non sarà raggiunto un consenso. I tempi di durata variano notevolmente, con il Conclave più breve durato solo 10 ore, mentre il più lungo ha superato i due anni e sette mesi.