Il futuro del Vaticano: chi sarà il successore di Papa Francesco?

Dopo la morte di Papa Francesco, i cardinali si riuniranno in Conclave per eleggere il nuovo Papa. Ecco i nomi favoriti.

Con la morte di Papa Francesco, si apre una nuova fase per la Chiesa cattolica. I cardinali si preparano a riunirsi in Conclave, dove, seguendo antiche tradizioni e rigorosi protocolli, eleggeranno il suo successore. Il futuro della Chiesa dipende dalla scelta del successore, e già circolano i nomi dei candidati più accreditati. In un momento di grande attesa, si fa largo la curiosità su chi guiderà la comunità cattolica nei prossimi anni.

Papa Francesco ha designato la maggior parte dei cardinali che saranno incaricati di eleggere il suo successore

Quando un Papa muore o si dimette, il suo successore viene scelto da un collegio di cardinali, che sono nominati direttamente dal Papa stesso. Non è un processo automatico, ma una decisione basata sulla vicinanza del Papa ai candidati, oltre che sulla rappresentanza geografica e le diverse correnti interne alla Chiesa.

Papi che restano a lungo in carica, come Francesco, possono influenzare notevolmente la scelta del successore, nominando numerosi cardinali. Infatti, dei 135 cardinali che eleggeranno il nuovo Papa, 108 sono stati nominati da Francesco.

Ciò potrebbe favorire la scelta di un successore più vicino alla sua visione progressista, ma non è detto che accada: altri fattori, come l’esperienza e la provenienza geografica, giocano un ruolo cruciale. Papa Francesco ha scelto di nominare cardinali dalle periferie del mondo, lontano dalle tradizionali aree di potere come l’Occidente, e ha dato spazio a voci progressiste. Un esempio è Robert W. McElroy, noto per il suo impegno sui diritti dei migranti. Inoltre, la sua attenzione al Sud Globale ha portato alla nomina di cardinali da paesi come Brasile, Costa d’Avorio, Algeria e Iran.

Francesco ha anche scelto cardinali più giovani rispetto alla media, con un’età media di 62 anni contro i 72 dei cardinali precedenti. Tra i più giovani c’è Mykola Byčok, 45 anni, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina di Melbourne.

Il futuro del Vaticano: chi sarà il successore di Papa Francesco?

Il canone 349 del codice di diritto canonico stabilisce che sono i cardinali a eleggere il Papa. Le modalità di elezione sono regolamentate dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, redatta da Giovanni Paolo II e modificata dai suoi successori. La principale novità introdotta da Benedetto XVI riguarda il quorum: per essere eletto Papa, un cardinale deve ottenere almeno due terzi dei voti. Se nessun candidato raggiunge questa soglia, dalla 33ª o 34ª votazione si passa al ballottaggio tra i due più votati.

Il collegio elettorale è composto da tutti i cardinali sotto gli 80 anni, attualmente 136, e il nuovo Papa dovrà ottenere almeno 91 preferenze. Dopo le esequie del Papa defunto, i cardinali si riuniscono nella Basilica di San Pietro per la messa votiva pro eligendo il Pontefice, seguita dalla processione verso la Cappella Sistina, dove giurano di mantenere il segreto. Una volta completato il giuramento, viene pronunciata la formula “extra omnes”, e chi non è elettore lascia la Cappella. I cardinali rimangono isolati fino all’elezione del nuovo Santo Padre, assistiti solo da sacerdoti e medici. Nonostante il limite di 120 cardinali, tutti gli elettori partecipano al conclave, e l’età media dei cardinali è di circa 70 anni.

Il cardinale Pietro Parolin, attuale segretario di Stato Vaticano, è il candidato più forte alla successione di Bergoglio grazie alle sue abilità diplomatiche. Anche il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, ha buone possibilità, avendo condotto una missione di pace in Ucraina per conto di Papa Francesco.

Altri possibili candidati includono il cardinale Luis Antonio Tagle, José Tolentino de Mendoça e, tra i più conservatori, i cardinali Fridolin Ambongo Besungu e Jean-Marc Noël Aveline. Potrebbero essere considerati anche Pierbattista Pizzaballa e Jean-Claude Hollerich per il loro equilibrio e apertura a temi sociali.