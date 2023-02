Sugli sci mentre il figlio di 2 anni resta solo al gelo: denunciati due genitori della Repubblica Ceca scendevano a valle e poi risalivano a “controllare” il piccolo in quota.

Dove? In Val Pusteria, sulle Alpi della provincia autonoma di Bolzano, in Trentino-Alto Adige. I due sono stati notati dopo che avevano messo in atto questo comportamento più volte: avendo al seguito un bambino piccolo di soli 2 anni la coppia lo ha portato in quota una prima volta, poi lo ha lasciato lì ed ogni volta che i due scendevano a risalita avvenuta gli davano un’occhiata.

Sugli sci con il figlio di 2 anni che resta al gelo

Tutto questo mentre il piccolo era solo, al freddo ed esposto a qualsiasi tipi di pericolo. Teatro dell’assurda vicenda le piste di Valdaora, ai piedi di Plan de Corones. Vero è che il figlio pare fosse nei pressi di un rifugio, ma all’esterno. Il bambino era nel suo passeggino con il termometro che segnava molti gradi sotto lo zero. E dopo diverse discese con il piccolo da solo con loro due a controllare dopo la risalita qualcuno ha notato la cosa ed ha allertato i carabinieri.

L’arrivo dei carabinieri e la denuncia

I militari presenti sul posto hanno “riscontrato effettivamente la presenza del bimbo da solo”, come spiega Fanpage. Perciò quando i genitori sono risaliti per l’ennesima volta, li hanno denunciati a piede libero per abbandono del minore. Monire che non ha avuto pregiudizio alla sua salute. Il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ha commentato: “Sembra incredibile che storie simili possano accadere nel 2023, ma sulle piste di Valdaora una coppia di genitori ha abbandonato il proprio figlio di soli due anni nei pressi di un rifugio per andare a sciare”.