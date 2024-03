Che sarebbe stato ancora una volta, per la terza volta, Biden contro Trump, lo si poteva immaginare, ma con le rispettive grandi affermazioni delle due contrapposte figure politiche al Super Tuesday, l’ipotesi è ormai una realtà. La corsa a Usa 2024 entra adesso nel vivo e i due pretendenti alla Casa Bianca iniziano a scambiarsi pesanti stoccate.

Super Tuesday, Biden vince e attacca Trump: l’affermazione

Se Donald Trump è riuscito, nonostante i tanti guai giudiziari che lo hanno coinvolto sin dall’attacco a Capitol Hill di tre anni fa, nella piccola impresa di affermarsi in 11 Stati su 12, anche Joe Biden non ha avuto problemi nel ‘suo‘ Super Tuesday. Il presidente Usa in carica ha vinto le primarie Democratiche in tutti gli Stati interessati dalle votazioni. In realtà, l’en plain è stato solo sfiorato perché le Samoa non hanno scelto Biden, ma in quel caso si parla di territorio più che di uno Stato.

Super Tuesday, Biden vince e attacca Trump: le dichiarazioni

Una volta resi pubblici i risultati, Biden si è lasciato andare ad una stoccata nei confronti del suo rivale per le prossime elezoni: “Donald Trump è determinato a distruggere la nostra democrazia” – afferma in una nota ufficiale. “Vuole strappare le libertà fondamentali come la possibilità per le donne di prendere le proprie decisioni in materia sanitaria, e approvare un altro round di miliardi di dollari in tagli fiscali per i ricchi. Trump farà o dirà qualsiasi cosa per andare al potere“.