Superbomba russa, la nuova arma protagonista della guerra tra Russia e Ucraina: i dettagli

Una nuova arma si inserisce nel conflitto tra Russia e Ucraina, si tratta della superbomba russa, che è stata già usata per attaccare Chernihiv.

Secondo quanto riportato dal sito Defense Express, che a sua volta cita fonti anonime, c’è una novità nel conflitto tra Russia e Ucraina, i russi hanno utilizzato per la prima volta una superbomba da 1500 chili. Ecco i dettagli.

Superbomba russa, la nuova potente arma usata per colpire l’Ucraina: i dettagli

Una nuova potentissima arma è stata usata dai russi in Ucraina, secondo quanto riportato dal sito Defense Express, si tratta della bomba planante UPAB-1500B, che è stata mostrata per la prima volta in Russia nel 2019.

Nello specifico, l’ordigno è già stato usato qualche settimana fa a Chernihiv, una regione a nord dell’Ucraina.

Quali sono le caratteristiche della superbomba russa?

La nuova arma utilizzata dalla Russia per colpire l’Ucraina è la bomba planante UPAB-1500B. Si tratta di un potentissimo ordigno da 1500 chili, che contiene 1.010 chili di esplosivo ad alto potenziale ed è stato progettato per colpire obiettivi fino ad una distanza di 40 km.

La superbomba russa è lunga 5,05 metri e può essere sganciata fino a 15 km di un’altitudine.

I russi attaccano Bakhmut: morti due civili

Nella giornata di sabato 4 marzo 2023, i russi hanno attaccato ripetutamente Bakhmut, città dell’Ucraina orientale. In quest’occasione due civili hanno perso la vita.

La notizia è stata diffusa tramite Telegram da Pavlo Kyrilenko, capo dell’Amministrazione militare del Donetsk, secondo quanto riportato dai media ucraini.