Superbonus, ecco la soluzione rapida del governo: credito in piattaforma

Forse si sta sciogliendo l’intricato nodo del Superbonus, ecco la soluzione rapida del governo Meloni: credito in piattaforma, con quella dell’Agenzia delle Entrate che sarebbe pronta a recepirli prima della presa in carico bancaria. Insomma, una soluzione smart che potrebbe mettere fine sia allo stallo economico derivato dalla “soppressione” che alle polemiche innescate dalla medesima.

Superbonus, soluzione rapida del governo

Lo scopo è consentire la cessione dei crediti edilizi maturati nel 2022 che tuttavia oggi risultano bloccati nell’iter di approvazione in banca. Tutto questo tra l’altro con la scadenza del 31 marzo che minaccia la loro decadenza. Ansa ricorda infatti che vanno registrati entro quella data all’Agenzia delle Entrate. Ecco perché il governo sarebbe pronto, attraverso un comunicato legge, a “dare parere favorevole alla soluzione individuata nei giorni scorsi dal relatore del dl Superbonus, Andrea de Bertoldi” di Fratelli d’Italia.

Gli emendamenti e cosa chiede FI

La soluzione consente di iscrivere il credito sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate fin dal momento in cui viene preso in carica dalla banca. Ci sarebbero anche delle aperture sull’edilizia libera, sulle case popolari e sulle onlus. In agenda dell’esecutivo poi il sismabonus per il quale sarebbe “concessa una deroga allo stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura”. La Commissione Finanze della Camera ha incassato in queste ore 300 emendamenti, con Forza Italia che vuole una proroga a fine giugno per le villette.