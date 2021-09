SuperEnalotto, c’è aria di novità: nascono le formule WinBox e Second Chance

A partire dal primo ottobre il SuperEnalotto si rinnova grazie all'introduzione di due formule inedite, WinBox e Second Chance. Cosa cambia.

A 24 anni dalla nascita del SuperEnalotto, questo gioco a premi, da sempre uno dei più amati dagli italiani, è pronto a rinnovarsi introducendo due importanti novità. Si tratta di WinBox e Second Chance, due formule inedite che permettono al giocatore di tentare ancora una volta la fortuna senza costi aggiuntivi.

Un’esperienza questa che garantisce al giocatore il massimo del coivolgimento non solo durante l’esperienza, ma anche prima e nel post concorso.

“L’idea di distribuire più premi allo stesso prezzo è figlia della trasformazione epocale conseguita al periodo pandemico durante il quale le abitudini di tutti, giocatori compresi, sono radicalmente cambiate. Nasce così la formula comprendente le vincite Win Box 1, Win Box 2 e Seconda chance che, attraverso l’interazione tra le componenti fisica e digitale, intende avvicinare sempre più il gioco al giocatore”, riporta il sindacato Totovincitori Sportivi.

SuperEnalotto novità, Winbox e Seconda Chance: perchè sono da tenere da occhio

In che cosa consistono queste due formule e perché sono da tenere d’occhio? Iniziamo con il dire che entrambe cercano di porsi come una naturale estensione di un gioco a premi che già di suo è in grado di offrire molte possibiltà di vincere in occasioni extra. Ora con l’avvento di Second Chance e Winbox sarà possibile ripetere ancora una volta l’estrazione semplicemente riutilizzando la giocata precedente, sia da online che in ricevitoria.

Nello specifico, le vincite con la formula WinBox risulterebbero leggermente più corpose rispetto alla precedenti.

Segnaliamo a tale proposito che i premi possono toccare fino a 500 euro al momento della giocata, dopo l’estrazione invece i premi possono arrivare a 50 euro.

SuperEnalotto novità, un gioco a premi che è già versatile

Il SuperEnalotto nel corso degli anni, è riuscito ad offrire un’esperienza coinvoigente che è riuscita a proiettarsi nel XXIesimo secolo, grazie anche alle nuove tecnologie.

Si ricorda infatti che grazie al Numero Jolly e al Numero SuperStar è possobile vedere aumentare significativamente le proprie possibiltà di vincita. Con le vincite immediate è possibile invece giocare addirittura tutti i giorni, quindi al di fuori dei canonici concorsi del martedì, giovedì e sabato alle 20.00. In questo caso i premi possono essere riscossi ogni ora.

SuperEnalotto novità, i numeri fortunati e le quote

Nato nel 1997, il SuperEnalotto è diventato in breve un vero must per migliaia di italiani che tentano la fortuna per tre volte a settimana. Pensiamo infatti al jackpot da capogiro che ha toccato il suo apice il 13 agosto del 2019 a Lodi dove il fortunato ha vinto oltre 209 milioni di euro. Nel 2010 invece è stata vinta la bellezza di 177,7 milioni di euro. L’ultima vincita milionaria in ordine di tempo è arrivata invece il 22 maggio 2021 a Montappone a Fermo nelle Marche dove sono stati vinti oltre 156 milioni di euro.