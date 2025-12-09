SuperEnalotto: vincite e jackpot in crescita per il prossimo concorso

Il SuperEnalotto continua a far sognare milioni di italiani, e l’estrazione di oggi ha portato buone notizie per due fortunati giocatori. Sebbene non ci siano stati ‘6’ né ‘5+1’, i due vincitori hanno centrato un ‘5’, portando a casa un premio di oltre 82mila euro ciascuno. Le schedine fortunate sono state giocate a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, e a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo.

Il jackpot sale vertiginosamente

Con il prossimo concorso, il jackpot del SuperEnalotto è salito a ben 89,7 milioni di euro. Questa cifra record attira l’attenzione di moltissimi giocatori, tutti in attesa di provare la propria fortuna per un colpo che potrebbe cambiare la vita. La curiosità cresce attorno a questo gioco, che ha visto anche un recente ‘6’ vincente da 35,4 milioni, centrato a Desenzano, in provincia di Brescia, lo scorso maggio.

Come funziona il SuperEnalotto

La meccanica del SuperEnalotto è abbastanza semplice e accessibile. Ogni giocatore può acquistare una schedina con una colonna minima che prevede una combinazione di 6 numeri. Il costo di ogni combinazione è di 1 euro, ma è possibile optare per sistemi a caratura, che permettono di giocare fino a 27.132 colonne diverse. In quest’ultimo caso, il costo aumenta, ma le possibilità di vincere diventano significativamente maggiori.

Per chi desidera aumentare le proprie chance di vincita, esiste la possibilità di aggiungere il numero Superstar, pagandolo a 0,50 centesimi. Così, una giocata minima che include il Superstar costerà 1,50 euro. Questo sistema di gioco ha reso il SuperEnalotto ancora più popolare tra gli appassionati.

Tipologie di vincita

Le vincite nel SuperEnalotto non si limitano solo al ‘6’ e al ‘5+1’. Infatti, ci sono varie categorie di premi in base ai numeri indovinati. Ecco alcuni esempi delle vincite più comuni:

2 numeri indovinati: circa 5 euro;

indovinati: circa 5 euro; 3 numeri indovinati: circa 25 euro;

indovinati: circa 25 euro; 4 numeri indovinati: circa 300 euro;

indovinati: circa 300 euro; 5 numeri indovinati: circa 32mila euro;

indovinati: circa 32mila euro; 5 numeri + 1: circa 620mila euro.

Grazie a questa varietà di premi, anche chi non centra il jackpot ha comunque la possibilità di portare a casa una somma significativa.

Controlla le tue vincite

Per tutti i giocatori che desiderano verificare le proprie vincite, l’App del SuperEnalotto offre un modo semplice e pratico per controllare i numeri giocati in precedenti estrazioni. Inoltre, è disponibile un archivio online con i risultati delle ultime 30 estrazioni, rendendo facile scoprire eventuali vincite non verificate.

In conclusione, l’estrazione di oggi del SuperEnalotto ha portato a due importanti vincite e ha fatto crescere ulteriormente l’attesa per il prossimo concorso. La combinazione vincente di oggi è stata: 8, 31, 51, 65, 78, 79, con il numero Jolly 26 e il Superstar 77. La fortuna potrebbe essere a un passo da te, quindi perché non tentare la sorte?