I supereroi sono arrivati a Torino: è stato questo l’ultimo regalo, organizzato in appena 48 ore, destinato al piccolo Mirko, il bambino malato di tumore ai polmoni ricoverato al Regina Margherita.

Un tripudio di voci che invocavano il nome “Mirko” ha inondato Piazza Polonia mentre centinaia di persone si sono riversate nella piazza adiacente all’ingresso delle Molinette. Tutti si erano radunati in quel luogo per Mirko, il bambino di appena sette anni ricoverato al Regina Margerita per un tumore ai polmoni. Dopo aver consultato i medici, la direzione sanitaria ha dato il via libera all’organizzazione di una grande festa in onore del piccolo.

“Non ci aspettavamo tutte queste persone. Sono arrivati da Trieste, da Milano. Da tutta Italia”, ha detto un’amica di famiglia che è stata anche tra gli organizzatori dell’evento.

All’ingresso del nosocomio torinese, c’erano tanti bimbi vestiti da supereroi. Mentre i piccoli camminavano verso l’ingresso, sono stati travolti da un’emozionante sorpresa. Davanti a loro, infatti, si sono palesati i loro idoli: da Superman a Batman a Super Mario a Spiderman.

L’evento, organizzato con l’aiuto della ditta Vertical, ha raggiunto il culmine nel momento in cui, al lancio dei coriandoli, gli eroi si sono lentamente calati dal tetto dell’ospedale fino all’ingresso della struttura. Il gruppo ha fatto un pit stop all’altezza del quinto piano dell’edificio, al quale è ricoverato il piccolo Mirko.

Il papà: “Era commosso e felice”

Quando i supereroi sono apparsi alle vetrate del quinto piano dell’ospedale, il bambino si trovava insieme alla mamma e al papà. Guardando il gruppo, Mirko ha disegnato un cuore con le mani: un gesto colmo di gioia e gratitudine.

“Abbiamo visto molto di più di quello che si poteva attendere. Non pensavamo di ricevere questo riscontro, questo calore”, ha detto il papà di Mirko. “Tutto è stato organizzato in appena quarantott’ore. Per questo ringraziamo la direzione sanitaria, chi ha lavorato dietro le quinte per far sì che tutto ciò potesse accadere”.

Oltre alla visita dei supereroi, il piccolo ha anche ricevuto molti pazienti. Ha ricevuto, ad esempio, un cartellone di pronta guarigione, delle action figure, una maschera di Batman. “Mirko era sorpreso, commosso, felice. E va benissimo così”, ha concluso il padre, con la voce colma di emozione.