Anche per la Festa della Liberazione, domani venerdì 25 aprile, molti supermercati hanno deciso di lasciare aperti i propri punti vendita. Ecco l’elenco completo catena per catena.

A differenza delle festività religiose, molte catene di supermercati hanno deciso di restare aperti domani, venerdì 25 aprile, per la Festa della Liberazione, anche se in alcuni casi con orari ridotti.

Aldi

La maggior parte dei supermercati della catena tedesca Aldi saranno chiusi domani, per la Festa della Liberazione. Ecco quali:

Milano v.le C. Troya, Nichelino, Borgomanero, Biella, Bergamo via Corridoni, Casalmaggiore, Busto Arsizio, Vigevano v.le Industria, Rho, Rivalta di Torino, Pogliano Milanese, Vigevano c.so Novara, Parma via Cicerone, Milano v.le Monza, Saluzzo, Seveso, Muggiò, Fossano;

Bagnolo Mella, Rovereto via del Garda, Imola, Thiene, Marcon, Ferrara via Padova, Spilimbergo, Gambarare di Mira, Camposampiero, Brunico, Schio, Breno, Roncade, Mestre via Don Peron, Cittadella, Ferrara via Eridano, Verona v.le del Lavoro, Cassola;

Sottomarina di Chioggia, Treviso, Portogruaro, Concesio, Bagnaria Arsa, Vicenza v.le San Lazzaro, Dueville, Curtatone, Torri di Quartesolo, Bologna p.za da Verrazzano, Lonato del Garda, San Bonifacio, Moniga del Garda, Bologna via Fava, Arco, Vicenza v.le Mazzini, Brescia via XX Settembre, Feltre, Belluno, Rubano, Pianiga, Sassuolo, Rimini via Circonvallazione, Castiglione delle Stiviere.

Bennet

La maggior parte dei supermercati Bennet resterà aperta per il 25 aprile, dunque, consultate il sito ufficiale o di utilizzare l’app per verificare gli orari aggiornati del punto vendita più vicino.

Conad

Molti supermercati Conad resteranno aperti anche il 25 aprile. Il gruppo, però, invita i consumatori a consultare la mappa dei negozi aperti sul proprio sito.

Carrefour

La catena ha confermato l’apertura di molti dei suoi supermercati il 25 aprile ma è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale per verificare gli orari specifici.

Coop

Coop, Ipercoop e Iperal saranno aperti anche per la Festa della Liberazione.

Crai

Anche Crai lascia libertà ai singoli esercenti sulla gestione degli orari festivi: in alcune aree i negozi saranno aperti, in altre no. Meglio sempre prima dare un’occhiata al sito.

Esselunga

La catena ha previsto l’apertura dei propri punti vendita il 25 aprile ma con orari festivi dalle 8:00 alle 20:00.

Unes e U2

Molti supermercati Unes e U2 saranno aperti, seguendo orari festivi o leggermente ridotti. Anche in questo caso, il sito della catena fornisce tutte le informazioni necessarie.

Famila

La catena di supermercati Famila prevede aperture straordinarie per il 25 aprile ma alcuni punti vendita saranno con orario ridotto, aperti la sola mattina.

Il Gigante

La catena il Gigante lascerà aperti alcuni dei suoi punti vendita anche il 25 aprile. Alcuni per l’intera giornata 08:30- 20:00 mentre altri solo per metà giornata.

Lidl

La Lidl lascia la decisione sulle aperture ai singoli punti vendita. In molte città resteranno aperti, dunque verificate sui siti.

Pam

E ancora, la Pam ha scelto di mantenere aperti i suoi negozi il 25 aprile ma gli orari potrebbero variare da punto vendita a punto vendita, sempre meglio consultare il sito.

MD

L’MD terrà aperti i propri punti vendita il 25 aprile, con possibili orari ridotti. Prima di recarsi in negozio, è bene controllare online gli orari aggiornati.