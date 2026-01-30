Esplosione segnalata nel campus universitario di Göteborg, in Svezia: sul posto polizia e ambulanze per controlli e sicurezza.

Momenti di allarme all’Università di Göteborg, in Svezia, dove alcune segnalazioni di forti esplosioni all’interno degli edifici hanno fatto scattare un intervento immediato di polizia e soccorsi, con controlli e verifiche nel campus.

Svezia, avvertita esplosione all’università di Göteborg: scattano i soccorsi

Momenti di tensione all’Università di Göteborg, nella seconda città più grande della Svezia, dopo che all’interno di alcuni edifici sarebbero stati avvertiti forti rumori simili a esplosioni.

Diverse segnalazioni hanno fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi, con una massiccia presenza di mezzi nel campus.

A riferire l’accaduto è stato Adam Nilsson, fotografo freelance che si trovava nelle vicinanze, parlando alla televisione pubblica svedese SVT: “Ci sarebbero state diverse forti esplosioni all’interno degli edifici dell’università di Goteborg, in Svezia. Sul posto polizia e ambulanze“.

Secondo quanto riportato da SVT Nyheter Väst, sul luogo dell’allarme sarebbero arrivate almeno otto ambulanze insieme a numerose pattuglie della polizia, che hanno perquisito l’area e avviato verifiche all’interno degli edifici universitari.

Svezia, avvertita esplosione all’università di Göteborg: ipotesi palloncini, ma restano le verifiche

Con il passare delle ore, l’allarme sembrerebbe essersi ridimensionato. Il quotidiano Goteborgs Posten ha riferito che i forti botti potrebbero essere stati causati dallo scoppio di alcuni palloncini, anche se questa ricostruzione non è stata ancora confermata ufficialmente dalla polizia. In assenza di segnalazioni di feriti, gli agenti e i mezzi di soccorso intervenuti avrebbero iniziato a lasciare la zona.

Le autorità mantengono comunque un approccio prudente: l’operazione di sicurezza nel centro di Göteborg è stata descritta come imponente, con l’ingresso della polizia negli edifici dell’università e controlli approfonditi. Al momento, riferiscono i media locali, non risulterebbero persone ferite e la situazione sarebbe sotto controllo, in attesa di chiarimenti definitivi sull’origine dei rumori che hanno fatto scattare l’emergenza.