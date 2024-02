Nel frigorifero del Karolinska Institutet di Stoccolma, famoso per annunciare i vincitori del Premio Nobel in medicina, un guasto durante le vacanze di Natale ha compromesso decenni di ricerca scientifica.

Svezia, persi anni di ricerca all’università del Nobel

Sedici taniche refrigeranti, essenziali per conservare campioni a -190 gradi Celsius, hanno smesso di ricevere azoto liquido, distruggendo irrimediabilmente i campioni accumulati nel corso degli anni. Il danno economico sembrerebbe secondo le prime stime citate dal Guardian, a circa 37 milioni di euro. Il rettore dell’istituto, Matti Sällberg, ha evidenziato che i ricercatori impegnati in progetti sulla leucemia sono particolarmente colpiti, poiché i loro campioni, raccolti per oltre trent’anni, sono andati perduti.

Svezia, anni di ricerca persi: la polizia indaga

La polizia sta indagando sulle cause del guasto al liquido refrigerante, escludendo al momento sabotaggi esterni. Nonostante gli studi in corso e quelli impossibili da condurre a causa della perdita dei campioni, Sällberg assicura che nessun paziente sarà messo in pericolo. La tragedia rappresenta una grave perdita per la comunità scientifica, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza dei laboratori di ricerca e la conservazione accurata di dati preziosi.