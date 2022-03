Svizzera, ragazzo di 12 anni morto in un torrente: è scivolato davanti ad un amico

Un ragazzo di 12 anni è morto dopo essere scivolato in un torrente in Svizzera: inutile ogni tentativo di salvarlo.

Tragedia in Svizzera, nel Canton Vallese, dove un ragazzo di 12 anni è scivolato e caduto in un torrente ed è morto davanti all’amico con cui stava passeggiando. Trasportato in elicottero all’ospedale universitario di Losanna, per lui non c’è stato nulla da fare.

Ragazzo morto in un torrente in Svizzera

I fatti si sono verificati intorno alle 17 di mercoledì 16 marzo 2022. Secondo quanto ricostruito, il giovane era partito insieme al coetaneo dalla località di Troistorrents per raggiungere le rive della Vièze. Quando si trovavano in un tratto di terreno ripido, all’improvviso avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe scivolato per poi finire nel torrente.

L’amico che era con lui, e che ha visto tutto accadere davanti ai suoi occhi, ha subito lanciato l’allarme ai soccorsi.

Giunti sul posto con un elicottero, hanno recuperato il ragazzo per poi tentare di rianimarlo sul posto e trasferirlo urgentemente in ospedale. Arrivato nella struttura, i medici non hanno però potuto fare nulla se non constatare il decesso.

Indagini in corso

Come da prassi, la magistratura ha aperto un fascicolo per accertare con esattezza la dinamica dell’accaduto. Sul luogo dell’incidente sono infatti giunte anche le forze dell’ordine che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruirne i dettagli.