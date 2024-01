Implementando la piattaforma GA4 in modo totalmente personalizzato e su misura, il prestigioso e-commerce di abbigliamento ha migliorato significativamente l’analisi del percorso di conversione dei clienti. Ciò ha portato a un incremento nel tasso di conversione e nel ritorno sull’investimento delle campagne pubblicitarie, oltre a raddoppiare il consenso degli utenti per il tracciamento dei dati.

MecShopping, primo classificato tra i migliori e-commerce italiani nel 2022/23 nel settore “Moda e Accessori” su più di 7mila shop online, ha scelto la competenza di Tag Manager Italia, agenzia di riferimento nella consulenza e formazione specializzata in strategi di Digital Analytics e tracciamento di dati da siti web, e-commerce e campagne di marketing digitale. Con trent’anni di esperienza nell’abbigliamento e un network che include 8 negozi fisici e un e-shop con quasi 100mila prodotti in oltre 50 categorie, MecShopping punta a rafforzare ulteriormente le sue performance e tasso d conversione del proprio shop online grazie a questa collaborazione.

Approfondire la conoscenza del cliente per lo sviluppo del business

Per analizzare in maniera dettagliata e puntuale il tracciamento sia del percorso di navigazione e di conversione degli utenti tra le categorie prodotto, sia delle interazioni con i numerosi filtri e caratteristiche degli articoli in vendita, MecShopping si è avvalsa delle competenze e dell’esperienza del team di digital analyst di Tag Manager Italia.

Risultava importante, in particolare, riuscire ad analizzare con estrema precisione le performance di successo delle offerte attive e delle relative campagne online, per ottimizzarne il tasso di conversione e il ritorno sull’investimento. Occorreva quindi ottimizzare sia i tracciamenti, per adeguarli alle ultime disposizioni GDPR, sia la raccolta di dati più puntuali dal feed dei prodotti dell’e-commerce alle piattaforme advertising e al Merchant Center di Google per fare analisi e prendere decisioni concrete per ottimizzare le proprie strategie di marketing.

Adattare Google Analytics 4 per il raggiungimento degli obiettivi aziendali

Tag Manager Italia, in sinergia con il team di MecShopping, ha in primis sviluppato un piano di misurazione personalizzato per delineare gli obiettivi macro di business e di marketing da monitorare e raggiungere, identificare quali azioni degli utenti tracciare sull’e-commerce, anche nella fase di navigazione e in relazione alla user experience. Questo primo step ha consentito di implementare e ottimizzare la configurazione di Google Analytics 4 con gli eventi di tracciamento dell’e-commerce personalizzati in base agli obiettivi di marketing e di business definiti.

Ciò ha consentito di tracciare in modo avanzato le interazioni dell’utente con le schede e i filtri prodotto, di individuare i possibili punti di frizione che bloccano gli utenti lungo il loro percorso di conversione (ad esempio, gli errori nella compilazione dei campi dei form), di rendere più efficiente e performante la gestione del cookie banner e dei consensi ai tracciamenti da parte degli utenti tramite Cookiebot e Google Tag Manager (GTM), di creare audience e segmenti di remarketing in Google Ads per ottimizzare le campagne e il loro tasso di conversione.

“Grazie al supporto costante del team di Tag Manager Italia siamo riusciti a gestire il passaggio a GA4 in tranquillità e aumentando la nostra consapevolezza sulle scelte dei nostri clienti, rispettando sempre tutte le normative e le disposizioni GDPR. Siamo felici di aver scelto un partner che garantisce una qualità del lavoro all’altezza delle aspettative.” (Claudio Qian, Chief Executive & Account MecShopping)

Infine, il team di Tag Manager Italia ha implementato il tracking Server-Side con GTM, configurando i vari servizi di tracking e di advertising per aumentare la qualità e la quantità dei dati raccolti e i risultati raggiunti dalle campagne pubblicitarie.

Raggiungere risultati tangibili con un partner tecnologico affidabile

Il lavoro del team di Tag Manager Italia ha permesso a MecShopping di rendere più chiara e precisa l’analisi del percorso di conversione degli utenti e delle performance delle offerte, ottimizzando il tasso di conversione e il ritorno sull’investimento delle campagne advertising attive.

In particolare, grazie alla grande quantità di eventi e sessioni di navigazione tracciate con le nuove implementazioni, MecShopping ha potuto sfruttare il potenziale delle audience predittive di GA4 per aumentare notevolmente il tasso di acquisto sull’e-shop.

Infine, l’intervento di ottimizzazione del layout e dello stile del Cookie Banner ha permesso di raddoppiare le accettazioni del consenso al tracciamento da parte degli utenti, passando dal 24% al 50% dei consensi, ottenendo così una quantità e qualità maggiori di dati per ottimizzare le proprie campagne marketing.

Per chi desidera raggiungere questi risultati per il proprio e-commerce, il team di Tag Manager Italia è a disposizione per offrire supporto nella gestione strategica e operativa della Web e Digital Analytics.