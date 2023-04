Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, si è scagliato contro la decisione di nominare l’ex titolare della Farnesina Luigi Di Maio come nuovo inviato Ue per il Golfo. Il politico di Forza Italia ha ribadito che l’ex grillino non rappresenta l’attuale Governo italiano e che la sua candidatura è stata presentata dal vecchio esecutivo guidato da Mario Draghi.

Tajani contro la nomina di Di Maio a nuovo inviato Ue per il Golfo: “Non è il candidato del Governo”

L’Alto rappresentante dell’Unione europea, Josep Borrell, ha designato Luigi Di Maio come inviato speciale Ue per il Golfo Persico. La decisione è ufficiale ma, per “mera formalità” dovrà essere ratificata dal Cops. A seguito dell’annuncio reso noto da Borrell tramite una lettera inviata lo scorso 21 aprile agli Stati membri, le polemiche sul “candidato più adatto” individuato da Bruxelles non sono mancate. In particolare, contro la scelta dell’Alto rappresentante Ue si è scagliata la maggioranza italiana.

A manifestare il malumore del Governo, oltre alle proteste giunge dagli ambienti della Lega, ci ha pensato il viceministro e attuale ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Quella di Borrell è una scelta legittima, ma una sua scelta. Quella di Di Maio non era la nostra candidatura”, ha detto Tajani a Mezz’ora in più su Rai 3. E ha ribadito. “Di Maio non è il candidato del Governo italiano. Ho sempre detto a Borrell che lui era il candidato di prima”.

Gasparri: “Chi può impedisca questo sconcio”

In Forza Italia, quella di Tajani non è stata l’unica obiezione dopo aver appreso della nomina di Di Maio. “L’ipotesi di Borrell è assurda e vergognosa. Squalifica chi la propone e l’Unione europea stessa. Di Maio è del tutto inadeguato. Il solo fatto di prenderlo in considerazione mette nel ridicolo chi lo fa. Basta con questi incapaci acchiappa poltrone. Di Stefano, grillino ex sottosegretario, avrebbe avuto un incarico violando le leggi sul conflitto di interessi. E ora Di Maio ambisce a ruolo che non è in grado di svolgere. Chi può impedisca questo sconcio”, ha tuonato l’azzurro Maurizio Gasparri.